行政院建築標示不義遺址 盼喚起民眾轉型正義記憶

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（中央社記者賴于榛台北24日電）轉型正義第2階段力拚接地氣，現在的行政院址在228事件爆發時是台灣省行政長官公署，當時公署衛兵曾以機槍掃射抗議民眾造成死傷，現院址已被公告為不義遺址，預計26日揭牌標示；行政院政務委員羅秉成說，盼透過標示紀念過去事件，在日常生活中喚起民眾歷史記憶。

根據促進轉型正義條例規範，統治者在威權統治時期，大規模侵害人權事件的發生地，應予保存或重建並規劃為歷史遺址；目前已公告42處不義遺址，行政院院址因為前身是台灣省行政長官公署，也被列為不義遺址。

根據前促進轉型正義委員會公告資料，民國36年2月27日發生「緝菸事件」，導致積累已久的民怨爆發，隔天28日因憲警未回應前晚「緝菸事件」，台北民眾遂發動罷工罷市、請願遊行；當日下午1時，遊行者以鑼鼓為前鋒，從台北車站往長官公署前進。

當時，公署守衛官兵認為民眾欲衝進長官公署，因此在公署樓上架設機槍，後向下掃射造成民眾傷亡，此舉措進一步激化社會不滿，擴大228事件事態。

負責督導行政院人權及轉型正義處的羅秉成向中央社記者表示，行政院是許多歷史記憶的匯集所在地，院址曾是小學、市政府、行政長官公署、台灣省政府辦公廳，直至目前的行政院辦公大樓；在此歷史演進過程，很遺憾在228事件期間，因行政長官公署的守衛以機槍掃射抗議民眾，造成民眾死傷。

羅秉成說，行政院址位於台一線起點，是許多民眾日常通勤途經的重要地標，但許多人卻不知道，此地曾在威權統治時期發生過侵害人權事件，希望能夠透過標示不義遺址作法，甚至是透過政院古蹟導覽來紀念過去的事件，在日常生活喚起民眾的歷史記憶。

對於將政院標示為轉型正義不義遺址，政院人士透露，「政院不是被要求，而是主動這麼做」。起因是羅秉成去年出席第6屆台歐盟人權諮商會議，曾造訪德國推動轉型正義相關機關與機構，並參觀不義遺址。

政院人士說，羅秉成除造訪集中式的紀念碑及場址，也觀摩像是絆腳石（Stolpersteine）計畫般分散式的小型紀念行動，透過將傷痛的歷史銘刻在生活環境、進入日常生活，遂促成此次政院率先揭牌標示為不義遺址。

此次不義遺址的標示，分為牆面標示與地面磚，標示的主要識別圖形，設計概念是將石頭裂縫所形成的空間意象與人形身體結合；標示上頭會寫明事件發生時間、當時建物名稱，部分還會採QR Code讓民眾可直接掃碼了解事件始末。

據了解，行政院26日的揭牌將作為先鋒，文化部也會安排不義遺址標示作業，包含白色恐怖景美紀念園區、安康接待室及台南湯德章紀念公園（原民生綠園），都將於26日完成標示設立，並於白色恐怖景美紀念園區進行揭牌儀式。

不義遺址後續，也會依照歷史事件發生日期陸續揭牌，像是3月6日將在0306事件紀念活動，辦理高雄市立歷史博物館（原高雄市政府）揭露儀式；5月17日則在517政治受難者登火燒島紀念活動，辦理白色恐怖綠島紀念園區新生訓導處，以及綠島感訓監獄等2處不義遺址標示牌落成典禮。（編輯：林克倫）1130224