228事件77週年數百人遊行 籲政院國會提轉型正義法案具體時程

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（中央社記者溫貴香台北24日）今年是228事件77週年，今天下午有數百人身穿黑衣參與「228.0」遊行活動，並提出行動宣言，要求總統當選人賴清德堅持轉型正義為重要工作，行政院及新國會應提出轉型正義法案具體時程，並高喊「台灣不需要獨裁者紀念堂」。

鄭南榕基金會及數十個民間團體共同發起228.0紀念行動下午登場，主辦單位表示，為復刻1987年由律師李勝雄、鄭南榕、醫師陳永興共同發起的平反228遊行，進而推出228.0遊行，今年為第8屆；228事件發生在1947年、今年是第77週年，歷史並沒有被忘記，正義的訴求還在人民的心中，台灣人必須勇敢站出來。

遊行隊伍總共分10隊，主辦單位表示，遊行人數約700多人。鄭南榕女兒鄭竹梅現身遊行隊伍時表示，發起紀念遊行並非破壞社會和諧或是要挑起仇恨，而是為了公義、和平及愛。

她以今年活動主軸「誠實的歷史，健康的國家」呼籲，轉型正義的法制工程還要繼續，加害者的識別及究責專法應該加速進行，以及包含中正紀念堂的組織法修法等。

鄭竹梅訴求解除威權象徵的威權遺緒指出，所謂威權象徵，像是台灣有很多的中正路、經國路與介壽路等等，「不覺得這是一個奇怪的事情嗎？難道我們不覺得這是一個可改變的事情嗎？」

228事件即將迎來77週年，鄭南榕基金會、陳文成博士紀念基金會等民團共同發起的「228.0 誠實的歷史 健康的國家—228 77週年紀念行動 」24日在台北登場，遊行隊伍抵達終點行政院後，現場也發表行動宣言。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

李勝雄表示，紀念228是為了台灣的民主、人權能代代相傳，且有些真相還沒有大白、有些冤屈還沒有平反，他希望大家能向著未來繼續努力前進。

遊行隊伍在行經天馬茶房遺址時，由曾在1987年參與首次228遊行的牧師林宗正，代表在此228事件引爆地紀念碑前獻花，並跪蹲親吻土地；遊行最後抵達當年的行政長官公署、現在的行政院，受難者家屬分別向立法院朝野3個黨團，呼籲支持及重視轉型正義，並宣讀行動宣言。

行動宣言內容，包括「新國會應落實轉型正義」、「轉型正義法案修法應穩健進展」、「政治檔案應實質公開」；要求將接任總統的賴清德要堅持轉型正義作為實踐台灣民主價值的重要工作，要求行政院及新國會提出處理轉型正義法案的具體時程。（編輯：林克倫）1130224

228事件77週年將至，228事件紀念基金會與228國家紀念館24日起舉行特展及系列活動，由多個民間團體發起的「228.0紀念行動」也在街頭登場，大批民眾身穿黑衣、手持紀念圓牌參與遊行。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

228事件77週年將至，民間團體24日集結舉辦「228.0紀念行動」，與會者從台北市日新國小出發遊行，眾人身穿黑色服裝走上街頭。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

「228.0誠實的歷史，健康的國家–228 77週年紀念行動」24日登場，參與者從台北日新國小集結出發，一路遊行至行政院前，沿途吸引不少民眾目光。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

228事件77週年將至，民間團體24日發起「228.0紀念行動」，透過遊行活動邀請各界追思228事件，牧師林宗正也到場參與，更一度跪地親吻土地。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

228事件將迎77週年，多個民間團體24日共同發起「228.0紀念行動」，呼籲政府持續落實推動轉型正義，在遊行終點行政院前，與會者於白布條上撒下長春花瓣，表達追思悼念。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

「228.0 誠實的歷史，健康的國家—228 77週年紀念行動」24日下午在台北街頭登場，參與者身穿黑衣、手持標語，並合力拉起白色布條，透過遊行活動邀請各界一同追思紀念228事件。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日