轉型正義非單向寬恕 楊翠：加害者應真誠面對懺悔

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（中央社記者賴于榛台北24日電）轉型正義第2階段除力拚融入生活，也正研擬加害者識別等作法。前促轉會主委楊翠表示，單向期盼家屬寬恕過往國家不正義，是對受難者嚴苛，加害者應真誠面對與懺悔，而真正有權利原諒的只有當事人。

行政院人權及轉型正義處日前邀請前促進轉型正義委員會主委楊翠，主講轉型正義教育數位課程，影片在1月上線。

根據國家人權博物館的「台灣轉型正義資料庫」，進入審理的案件當事人檔案資料，截至去年7月，政治受難者共1萬4957人，其中女性498人、占3%，死刑則有27人；楊翠說，女性人數看起來不多，但若以女性參與公領域的比率看，多是高學歷的教師、女學生及職業婦女。

楊翠指出，當年女性政治受難者案件，性質都與讀書會、工委會（中共地下黨）相關者居多，罪名通常是顛覆政府、陰謀叛亂、被匪利用、從事間諜活動等，且校園是當年政治強力監控的場域，很多受難者甚至是在學校、從校長室被帶走。

楊翠舉當年遭判死刑的傅如芝為例說，傅如芝1950年就讀新竹女中二年級時，被認定涉及初中老師黎子松的「社會主義青年大同盟案」遭捕，判刑10年移送綠島服刑；但判決檔案文清楚指出，傅如芝尚無積極顛覆政府的表現，被關主因是須為參加叛亂的組織罪負責。

楊翠表示，傅如芝在服刑期間，又被指牽涉綠島再叛亂案（陳華案），判處感化3年，罪名是接受陳華的反動教育；此案初判只有陳華死刑，判決簽呈至前總統蔣介石後，卻被要求對其他人從嚴審判，傅如芝罪名變成「意圖以非法之方法，顛覆政府而著手實行」，此案也從1人死刑，變成傅如芝等14人皆遭槍決。

楊翠指出，傅如芝案可說是當時女性政治受難者縮影，也凸顯國家機器在白色恐怖時期如何羅織罪名，以及最高統治者介入影響判決。

除死刑外，入獄也是磨難。楊翠表示，政治犯不論男女在監獄都會被強制勞動，遭遇倒懸空中、用牙刷擦女人陰部等刑求，許多女性縱使帶著孩子、或懷胎入獄亦難逃酷刑，有時刑求甚至針對懷孕婦女下重手；她表示，有少數已知的女性政治受難者，當時每晚都被找出去「輔導」，推測可能遭遇性暴力。

不過，楊翠指出，女性政治犯由於性別身分、政治處境相近，經常發展出深刻情誼，在後續口述過往經歷時，也比較著重在生活日常的彼此關照，如同「流麻溝十五號」一書所指的女性獄友互相照顧等情境，都有口述歷史佐證。

縱使未被關押入獄，在獄外的女性、日常生活也不好過。楊翠說，有受難者家屬向她形容，家族男性被關在小監獄，女性則被關在「大監獄」，因為社會的歧視、排擠本身即牢籠。

楊翠表示，從資料來看，確實有許多受難者家屬口述遭到公司同事排擠、鄰居厭棄，採買食物也被拒絕，甚至自行種菜還會被刻意破壞，主因是當時氛圍，讓許多人選擇透過排擠手段來獲得安全感。

楊翠指出，轉型正義應從個體價值與生命主體的視角，重新審視威權體制與國家不法行為，重新檢視女性無論是作為政治行動者、政治受難者、受難者家屬、轉型正義推動者等角色的自我實踐意義，期盼從微觀的主體、宏觀的群像，重構多層次的台灣白色恐佈歷史圖像，也盼思考能否修正轉型正義政策推動過程的關懷面向，以及執行路徑。

楊翠說，目前主流聲音多半期盼家屬能寬恕過往國家不正義，但這是對被害者嚴苛、要被害者「做神」，並對加害者寬容；她強調，真正有權利原諒的是當事人，許多受難者家屬，終生就是在等待加害者的道歉。

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楊翠說，轉型正義是全民集體功課，加害者應真誠懺悔，無關者可試圖感覺疼痛，用人性角度閱讀歷史進而感同身受，藉此讓受害者獲得撫慰。

楊翠指出，台灣應該要建立一個比單向度「寬恕」更溫柔的社會，參考南非真相與和解委員會下設的特赦委員會，讓加害者能夠真誠面對跟懺悔、面對過錯；但倘若所作所為無法被特赦，還是要負上法律責任。（編輯：林克倫、趙蔚蘭）1130224