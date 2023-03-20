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中正紀念堂轉型議題 史哲：轉型不一定是剷除式的

2023/3/20 09:27（3/20 09:42 更新）
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中正紀念堂轉型議題持續受關注。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）中正紀念堂轉型議題持續受到國人關注，文化部長史哲今天表示，如果是在十幾年前，當時可能很多人是要拆除，「但這幾年大家漸漸知道，轉型正義不一定是剷除式的」。

史哲今天早上接受周玉蔻主持的「新聞放鞭炮」節目訪問時表示，蔡總統上任以來已經做了很多轉型正義的工作，這當中又以中正紀念堂轉型問題政治性最高，「如果是在十幾年前，當時可能很多人是要拆除；但這幾年大家漸漸知道，轉型正義不一定是剷除式的。」

史哲認為，中正紀念堂轉型在有形的完成度上，進展的不多，但最近朝野的發言在無形的進展是很不容易的一步，包括專家薛化元所提出來的把「中正紀念堂」轉型為「歷任總統圖書館」，也有受難者家屬表示支持，希望盡速改名。

史哲也說，台北市長蔣萬安所提出來，將中正紀念堂改名為「台灣建設紀念館」，蔣萬安新聞稿也認為建設台灣不是某個個人、黨派或族群的成果。史哲認為，看起來也許「去個人化」，是大家有共識的。

史哲說，如果大家都有共識中正紀念堂「去個人化」，那中正紀念堂組織條例的名稱就必要改變，「我們至少先把去個人化這一點達成共識，這是第一步；如果要付諸行動就要修法，現在行政院轉型正義會報，就是要討論這一題。」

史哲表示，他上任後沒幾天就去中正紀念堂看，「距離上次我看到銅像已經是1990年的「三月野百合學運」，我在現場靜坐，這次再看，那銅像的確很突兀，比我想像得還巨大」；史哲說，建築本體因為是古蹟，無法拆除，「但銅像拆不拆至今沒有共識，要的話所有人銅像都要有，不會只有一個人的」。

史哲說，很多人會說民進黨執政7年多，尤其已經是第2次執政，中正紀念堂轉型如果沒有進展會很可惜，「但我認為這件事很特殊，必然跟大眾性選舉相關，當要做時選舉又來了，這是敏感度極高的問題」；史哲說讓社會有時間喘息、沉澱與討論，才能理性討論這個問題。（編輯：陳仁華）1120320

#史哲
#中正紀念堂
#蔣萬安
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