中正紀念堂轉型 蔣萬安：既有基礎不容改變

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（中央社記者劉世怡台北1日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出將中正紀念堂改為台灣建設紀念館構想，他今天重申，中正紀念堂是共同記憶及歷史一部分，不容許片面改變，應以既有基礎加入其他元素。

蔣萬安今天上午出席台北巿士林區仁勇里端午佳節活動，會前接受媒體採訪時，作上述表示。

對於外界關注中正紀念堂轉型，促轉會日前報告規劃中正紀念堂轉型期程，認為大廳銅像應移除、堂體功能及外觀應改造、園區整體崇拜軸線應破除。

蔣萬安日前拋出將中正紀念堂改為台灣建設紀念館的構想，並提及現在疫情嚴重，中正紀念堂的議題是政府現在應該優先處理的事嗎，「是吃飽太閒嗎」。

媒體詢問，台灣228關懷總會昨天批評蔣萬安是為騙選票發誑語、自我打臉的「假掰政客」；蔣萬安重申強調中正紀念堂是台北巿民共同的記憶，也是歷史一部分，絕對不容許任何個人、政黨及少數官員就可以片面來改變；他的主張是在現有的基礎上，應集思廣益加入更多的元素，而既有的基礎就是不容許有任何的改變。

另一方面，媒體問到，中正記念堂設立大型兒童疫苗施打站，台北市長柯文哲認為設這個幹什麼，只是增加地方負擔，中央決定讓地方很頭痛。未來如果蔣萬安當上巿長，會不會擔心中央出招。

蔣萬安表示，防疫是不分藍綠，也不分中央及地方，希望中央與地方能夠加強溝通，做整體規劃，否則相關防疫工作只會事倍功半；疫苗施打站的設置規劃，他相信中央有整體考量，地方負責來執行，動線只要安排好，讓快篩陽的民眾可經過醫師評估取藥，或是有另外安排兒童疫苗施打，防疫就是希望讓民眾安全度過這波危機，大家應彼此互相體諒。

談到台北上海雙城論壇的議題，新黨昨天發出聲明，認為蔣萬安日前拋出前提不妥當，疑跟著綠營走；蔣萬安說，不論是對岸或是任何其他國家對於台灣安全或區域和平造成武力威脅的舉動，都應該停止，民眾期待的是在互信的基礎上，兩岸之間能夠和平相處及務實交流。

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對於選情，蔣萬安說，最重要的是爭取多數巿民的支持與信任，讓大家成為他未來推動巿政，強而有力的後盾，這是他爭取的目標。

另外，民眾黨認為大巨蛋是台北市前市長馬英九、郝龍斌留下的爛攤子；蔣萬安說，市長柯文哲剛上任時，大張旗鼓喊「五大弊案」，但是現在看起來都是政治操作，大巨蛋工程延宕的相關成本其實市民都要承受，現在希望爭議趕快落幕，盡快讓民眾有優質場館可以使用，中央、地方要加強溝通完成最後一哩路。（編輯：李錫璋）1110601