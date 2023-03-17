中正紀念堂是否改名 陳建仁：專案小組評估研議

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立委關心中正紀念堂是否改名，行政院長陳建仁17日說，大家有共識去個人化、去威權化，相關議題由專案小組評估研議。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立委關心中正紀念堂是否改名，行政院長陳建仁今天說，大家有共識去個人化、去威權化，相關議題由專案小組評估研議；至於是否撤儀隊，國防部長邱國正說，任何議題若沒有得到共同認知的話，未蒙其利，可能會先受其害。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

民進黨立委林宜瑾質詢時提到，政府推動轉型正義工作至今，如果要評分，她只能給50分、不及格；其中，中正紀念堂的轉型深具象徵意義，而台北市長蔣萬安也支持中正紀念堂改名，因此是否同意中正紀念堂改名、何時可以做。

陳建仁說，行政院有中正紀念堂轉型的專案小組，正蒐集資料進行評估處理，也會審慎聆聽各界意見。

陳建仁指出，如同立委所言，蔣萬安也提出中正紀念堂可以改名，「我想這也是大家的共識」，應該要把中正紀念堂去個人化、去威權化，把其變成一個國家紀念場館，展現台灣的自由民主、經濟、社會發展狀況等。

林宜瑾說，關於中正紀念堂轉型的三軍儀隊議題，她認為文化部與國防部兩部會間相互卸責，導致問題難以釐清。

陳建仁指出，三軍儀隊由國防部負責調派，中正紀念堂則是由文化部主管。

林宜瑾追問，是否文化部發公文，三軍儀隊就能撤出。

國防部長邱國正說，國軍視任務派遣，如果任務解除，幹嘛要派，但這個決定權不在他身上，假如任務解除，自己何必自找麻煩；不過，任何議題如果沒有得到共同認知的話，未蒙其利，可能會先受其害。

文化部長史哲指出，目前看起來，朝野就去個人化部分，基本上有共識，而去個人化是去威權化的第一步，相關議題也必須回歸到法制面來看，如果朝野有共識，從名稱、法制面上能去個人化，可能文化部與國防部的任務就解決了。（編輯：蘇志宗）1120317