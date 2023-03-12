中正紀念堂園區新願景概念競圖 4/7成果展覽

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「中正紀念堂園區新願景概念競圖」10日公布結果，展現建築界對中正紀念堂的各種想像。競圖召集人黃俊銘（前排左1）、文化部政務次長王時思（前排左2）等人於會後合影。（中正紀念堂概念競圖工作小組提供）中央社記者邱祖胤傳真 112年3月12日

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）「中正紀念堂園區新願景概念競圖」日前公布結果，為中正紀念堂的未來提供多種想像，4月7日將舉行成果展覽，同時展開設計成果論壇，邀請民眾參觀及參與。

「中正紀念堂園區新願景概念競圖」由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會共同發起。

根據主辦單位提供的新聞稿，社會組優勝名單包括Team Off Grid作品Lifelines；謝宜庭。高鼎翔建築師事務所The Left-Right；孫啓榕建築師事務所「福爾摩沙基地」；BK Taiwan「自由日常，民主開箱」；納悶工作室「OOO紀念堂」。

學生組優勝名單包括侯德郁「時序顛覆」；漢堡王「聲之行」；零食小隊「聽見自由」；P+Y Studio的Park X S-Park；A.M.1:00「不在場聲明 The Voice Of Absence」。

競圖召集人黃俊銘表示，這次競圖活動，從宣布、民眾參與活動，到二階段評選過程，吸引國內外將近150件作品，帶動專業領域對於這項議題的討論，希望可以捲動更多的社會討論。

競圖活動執行長張維修指出，入圍作品圍繞著保衛社會、對歷史的反省與批判、人類世的視野、長時間階段性策略、融入都市日常生活等議題，並朝向提升公共服務能量、反省歷史、培育社會力量、豐富城市日常生活、大自然迴歸等方向發展，期待能提供未來轉型功能。

藝術教育學者林曼麗表示，這次的概念競圖像是一次民意調查，展現年輕世代對中正紀念堂園區的回應，這是讓社會溝通、對話與學習的機會。「我們要處理的是過去，但更要創造更好的未來」。

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建築學者曾旭正表示，這次作品也許沒有一件可以實現，但這些「不可行」都很值得被討論，畢竟這是一項需要共識才有可能往前走的社會工程，步調也許不必太快，過程中可以讓各種想法顯現出來。

建築學者林靜娟說，她從作品中看到共好以及共創未來的理念，很多作品希望留給時間來決定一切，有些方案用抽象手法取代具象物件，讓思考空間擴大，創造新的體驗，以及開放讓更多民眾參與整個改造過程，呼應民主社會的價值。（編輯：管中維）1120312