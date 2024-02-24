228事件77週年 薛化元：釐清責任避免重演不幸

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（中央社記者賴于榛台北24日電）228事件77週年將至，228事件紀念基金會與228國家紀念館今天起舉行特展及系列活動。228事件紀念基金會董事長薛化元說，推動相關紀念活動、探究責任歸屬不僅是為了過去，更重要是防止未來重演不幸。

財團法人228事件紀念基金會、228國家紀念館今天舉辦「和平‧記憶 正義永續-228事件77週年紀念系列活動記者會」。228事件紀念基金會董事長薛化元、228國家紀念館館長藍士博、嘉義縣副縣長劉培東、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、民進黨立委吳沛憶等人出席。

薛化元說，推動228事件紀念活動、進行真相調查、探究責任歸屬，目的不僅是為了過去而已，更重要是盼透過相關作為，讓所有台灣人都可以在共同的歷史命運上構築未來，並且避免不幸事件重演。

根據基金會資訊，228事件系列紀念活動包含228事件77週年中樞紀念儀式，將於28日上午10時在嘉義縣政府前廣場舉行；當天下午3時起在台北市自由廣場舉行第12屆共生音樂節。

另外，今天起至7月底陸續在228國家紀念館舉辦特展，包括「228與校園：事件中的淡江中學」、「土地傷痕：228事件遺址特展──南部地區」、以及「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」，嘉義市228紀念館也將展出「政治犯的囚房隨想—陳武鎮人權藝術創作展」。

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鄭竹梅說，當時黨國體制至今都未對228事件正式道歉，希望未來能道歉；她並感謝前輩持續站出來，透過述說讓不同世代了解過去，讓社會能共同思考未來想要怎麼樣的台灣，也盼不了解228事件者能嘗試理解歷史，「做這些事情不是要挑起仇恨」。

吳沛憶會後受訪說，轉型正義是前立委林昶佐重點推動項目，她就任前就曾請教林昶佐相關議題，未來也將持續與行政部門溝通，共同推動轉型正義永續社會工程。（編輯：郭無患）1130224