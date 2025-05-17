我是海外特派員培訓營登場 胡婉玲傳承新聞專業

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（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中17日電）中央通訊社第8屆「我是海外特派員」培訓營中區場今天與明天在中華電信學院黎明會館登場，中央社長胡婉玲說，新聞採訪從國內經驗到海外，讓專業人士傳承給年輕一代。

活動從胡婉玲「從國內到國外，全方位新聞人」課程，率學員認識新聞節目、新聞媒體轉型揭開序幕；胡婉玲解析新聞媒體呈現方式，及新聞人非僅負責採訪的記者，還有攝影、後端編輯、配音、主播與剪輯等不同工作。

她說，傳統媒體在數位時代與閱聽眾有不同互動與接觸，也分享到海外採訪甘苦談，從搭小飛機到加勒比海小島採訪、前進泰北深山看到滿山滿谷罌粟花田、採訪諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛與深入北朝鮮採訪經驗。

分享海外採訪經驗的胡婉玲表示，除要有健康身體，能快速適應當地生活，尤其是飲食，還要有清醒頭腦，勇於接受挑戰精神；觀點與學習方面，須持續接觸國際事務，吸納做為新聞寫作背景，身體、心理及知識灌溉都很重要。

首日課程聚焦新聞採寫、影音新聞與國際觀點，包括中央社國際暨兩岸新聞中心副主任編譯何宏儒分享「中央社頂尖特派記者，教你如何寫好一篇新聞稿 」、中央社全媒體中心主任葉純豪教導「記者的眼睛：新聞影音拍攝、剪輯技巧」。

課程也邀不同媒體工作者分享經驗，如彭博駐台全球企業編輯艾里斯（Samson Ellis）「從外國媒體角度看台灣」，也安排小特派實作挑戰，包括報導競賽及影音實作，中央社全媒體中心副主任曾驛翔解答學員影音剪輯相關疑惑。

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18日課程多元豐富，中央社新聞部副總編輯黃淑芳「多元樣貌，開展媒體新未來」講述媒體未來；公共電視「我們的島」製作人于立平闡述「邁向凈零永續，媒體如何發揮影響力」，談及淨零碳排與永續；中央社媒體實驗室主任宋育泰主講「AI與新聞工作者的合作與競爭」，談及AI（人工智慧）趨勢議題，中央社副社長兼新聞部總編輯陳正杰分享「後真相時代的新聞消費者」媒體識讀。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，獲中華電信股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、昇恆昌股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司及兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝新聞媒體夢想前進。（編輯：李明宗）1140517