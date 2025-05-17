質疑為增加公立學校生源關停私校 逾千河北家長抗議

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（中央社台北17日電）中國出生人口近年持續下跌，各地小學出現收生不足情況，河北省邢台市一家私立小學日前突傳關停，逾千家長為此到市府抗議，質疑關閉這家私校是為增加公立學校的學生人數。

香港明報今天引述報導，此事持續多日，涉事學校是邢台市南宮市豐翼小學，由南宮市豐翼教育集團創立。南宮市政府辦公室證實有抗議事件，但表示「問題已經解決，豐翼小學不會關閉」。

據報導，抗議活動發生於11日，大批家長聚集在南宮市政府大樓前高喊「不同意」、「領導出來」等口號，要求撤銷關停的決定，或至少保障在校學生可以順利畢業。

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報導引述一名家長表示，豐翼小學在當地口碑良好，突然關停讓學生和家長措手不及。由於擬分流至公立學校的做法有管理混亂、師資不穩等問題，家長普遍無法接受決定。

報導指出，中國教育部近年嚴格控制義務教育階段的民辦在校生規模，私校數量持續縮減，據「2023年全國教育事業發展統計公報」，4年共減少逾兩萬家。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140517