緯創有望受惠輝達中東大單 林憲銘備3劇本迎戰關稅

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（中央社記者吳家豪台北16日電）代工廠緯創今天召開股東常會，針對客戶輝達拿下中東大訂單，緯創總經理林建勳表示，輝達訂單對緯創貢獻的時間點很難回答，但是對緯創一定很好，會跟著客戶一起成長。為因應美國關稅戰，緯創董事長林憲銘已事先設想3種情境。

林憲銘表示，美國對等關稅現在進入90天豁免期，但90天後會怎麼發展，「我不相信現在有任何人可以預測得到」。台灣政府很積極與美國溝通，結果如何還不曉得，與其去做那些猜測，不如先把底子打好。

林憲銘說，緯創已針對關稅各種情境做出相關規劃，他認為關稅不會降到零，「10%是基本門票」，另一個可能是10%至20%之間，如果超過30%會很不利。對等關稅第一波對台灣課徵稅率是32%，應該不會高於這個數字，然而如果在20%上下，「對我們傷害也滿大的」。

他表示，緯創在美國本來就有設廠，以售後服務和維修為主，同時也有一個廠專門做工程驗證和小量生產，如果要大量生產還是不夠。緯創在德州達拉斯已布建一些基礎，從長期發展來看，關稅問題就算真的解決，可能還是有10%的稅率，對高單價產品壓力蠻大，緯創與客戶往來都是高單價產品，未來幾年在美國布局還是有必要性。

林憲銘分析，關稅戰未來定局之後，若美國對全世界所有其他國家都課徵10%關稅，由於美國、墨西哥與加拿大簽有「美墨加貿易協定」（USMCA），可維持一段時間的穩定，緯創透過墨西哥布局，因應起來會比較方便。他也表示，如果無法全力支持客戶，導致客戶走掉，要把客戶追回來的難度很大。

他進一步表示，短期如果突然降到零關稅，也不會讓美國投資變成多餘，因為就地供應有產品的著力點，客戶也喜歡緯創在當地做更多客製化，否則在台灣或其他地方生產，運送過去還要一段時間。

林憲銘強調，緯創已經針對關稅可能產生的衝擊進行布局，就像一盤棋局，「這個棋局一開盤，每一個局我們的反應都不一樣。」

林憲銘接著說，台灣本身的市場不夠大，一定得靠國際市場，要弄出一套可以因應這些對企業有直接長期衝擊的改變，人才對於重大改變需要有必要的調整和心態，「不要期待未來會錢多事少離家近，這個大概不會有，錢要多，事也要跟著多，可能離家也要遠。」

林建勳指出，當初選德州達拉斯，是因為移過去的產品都是比較高階的高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等，而且會高度自動化，用到更多工程師。緯創在達拉斯已經有維修服務的廠，有上千人運作，在當地超過10年，有足夠經驗可以管理人力資源。德州新廠需要花費12到15個月建置，預計明年完工。

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談到AI伺服器前景，林建勳表示，AI伺服器是剛性需求，就連緯創也在做很多AI轉型，也有算力需求，就算受關稅影響，相關需求還是在，今年上半年緯創運氣很好，跟著客戶成長，期待下半年也會成長。

林建勳提到，緯創筆記型電腦今年第1季出貨較多，因為客戶擔心關稅影響而提前拉貨，原本預期有兩個因素會刺激今年筆電成長，包括Windows 10作業系統將終止支援、疫情期間購買的筆電進入換機潮，現在要看川普最後關稅定在什麼範圍，才知道影響程度高低。（編輯：楊凱翔）1140516