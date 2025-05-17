美共和黨眾議員內鬨法案卡關 川普財政政策遇挫

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國共和黨財政鷹派今天不讓一場關鍵投票過關，使得涵蓋川普國內施政核心的大型法案無法推進，對川普的稅收與支出政策形成一大打擊。

法新社報導，川普正推動他口中「一項漂亮的大法案」，將延續他第一個總統任期的減稅政策，同時搭配會導致數百萬名最貧困美國人民失去醫療保險的撙節措施。

然而，共和黨籍國會議員內部分歧嚴重，基層競爭激烈，使得法案推進過程更加複雜，外界嚴重懷疑這套大型法案能否在下週眾議院全院表決通過。

儘管川普在社群媒體上批評黨內反對派是「譁眾取寵的人」，共和黨領導的眾議院預算委員會（House Budget Committee）今天仍有5名保守派議員與民主黨一同否決法案。

德州保守派聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）表示：「這套法案嚴重不及格，無法達成我們所說的關於赤字的目標。我們在開空頭支票，我們的下一代將為此付出代價。」

這個委員會負責將共和黨最近幾週在各個政策委員會批准的11項不同法案整合，通常這是在提交眾議院審議前形式上的步驟。

預算委員會的否決並不代表這套法案的最終結果，這套法案內容將重新調整並送回委員會進一步辯論，預定18日晚上10時（台灣時間19日上午10時）開始，然後進行新的表決。

然而這暴露了黨內沿岸州溫和派與右翼之間至今依然難以解決的分歧，而且仍可能使得川普的施政計畫偏離軌道。

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眾議院議長強生（Mike Johnson）預計在本週末尋求與黨內反對派達成妥協。不過從中取得平衡將充滿挑戰，因為他對債務鷹派做出的任何讓步都可能引發溫和派的連鎖倒戈。

與此同時，共和黨籍參議員也毫不諱言，在這套法案送到參議院後，他們有意大幅調整內容。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140517