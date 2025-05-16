拿莫．伊漾當完12天兵 長官幫訓練、同梯王子維

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（中央社記者楊啟芳新北16日電）中職味全龍拿莫．伊漾在4月當完12天補充役，今天回到一軍，他表示，軍中長官會給重訓時間，還會打滾地球幫忙守備練習，而且同梯有羽球好手王子維，會一起聊心路歷程。

拿莫．伊漾在4月中到宜蘭金六結當12天補充役、4月底退伍，回來後在二軍出賽了10場，轟出4發全壘打，今天上到一軍。

拿莫．伊漾今天表示，其實當兵12天也算休息，因為從去年冬盟、澳職、春訓都沒有休息到，「軍中長官們也很給空間讓我做訓練，有開放重訓時間，重量訓練做比較足，身體素質就有拉起來，差不多減了2公斤，肌肉長了大概2%。」

拿莫．伊漾笑說：「去軍中瘦身很有效，因為作息很正常、固定，而且伙食比我想像中還要好，不像以前電影演的，真的是好吃的。」他還提到，要退伍前1天連長特別給他試丟手榴彈，「全力丟就超過營區，目測80公尺，他就說不要再丟了。」

進去12天當兵期間，拿莫．伊漾除了球棒都有帶，「也有跟長官傳接球，還有打滾地球給我接，我就覺得很NICE，只差沒有打擊。」當完12天補充役回來後，拿莫．伊漾也說：「心中大石頭放下來了，不用想說什麼時候要去當兵，就覺得還滿開心的。」

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除了長官們照顧，拿莫．伊漾提到，同梯還有遇到羽球好手王子維、滑輪溜冰國手周柏崴等其他項目選手，在重訓室都會一起聊天。拿莫．伊漾透露，現在還是有與王子維保持聯絡、互相加油，「我覺得他很像心理老師，心理調適很強。」

拿莫．伊漾在當兵前本來留著一頭金長髮，不過他笑說：「第一次剃完覺得好像比較舒服，所以回來又剃了一次，但還是想要留（頭髮）。」（編輯：林恕暉）1140516