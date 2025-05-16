加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

拿莫．伊漾當完12天兵 長官幫訓練、同梯王子維

2025/5/16 19:08（5/16 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊拿莫．伊漾（圖）日前已服完12天補充役，16日重返一軍，一頭金長髮如今改為平頭造型，他笑說：「第一次剃完覺得好像比較舒服，所以回來又剃了一次。」中央社記者楊啟芳攝 114年5月16日
中華職棒味全龍隊拿莫．伊漾（圖）日前已服完12天補充役，16日重返一軍，一頭金長髮如今改為平頭造型，他笑說：「第一次剃完覺得好像比較舒服，所以回來又剃了一次。」中央社記者楊啟芳攝 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北16日電）中職味全龍拿莫．伊漾在4月當完12天補充役，今天回到一軍，他表示，軍中長官會給重訓時間，還會打滾地球幫忙守備練習，而且同梯有羽球好手王子維，會一起聊心路歷程。

拿莫．伊漾在4月中到宜蘭金六結當12天補充役、4月底退伍，回來後在二軍出賽了10場，轟出4發全壘打，今天上到一軍。

拿莫．伊漾今天表示，其實當兵12天也算休息，因為從去年冬盟、澳職、春訓都沒有休息到，「軍中長官們也很給空間讓我做訓練，有開放重訓時間，重量訓練做比較足，身體素質就有拉起來，差不多減了2公斤，肌肉長了大概2%。」

拿莫．伊漾笑說：「去軍中瘦身很有效，因為作息很正常、固定，而且伙食比我想像中還要好，不像以前電影演的，真的是好吃的。」他還提到，要退伍前1天連長特別給他試丟手榴彈，「全力丟就超過營區，目測80公尺，他就說不要再丟了。」

進去12天當兵期間，拿莫．伊漾除了球棒都有帶，「也有跟長官傳接球，還有打滾地球給我接，我就覺得很NICE，只差沒有打擊。」當完12天補充役回來後，拿莫．伊漾也說：「心中大石頭放下來了，不用想說什麼時候要去當兵，就覺得還滿開心的。」

google news透過 Google News追蹤中央社

除了長官們照顧，拿莫．伊漾提到，同梯還有遇到羽球好手王子維、滑輪溜冰國手周柏崴等其他項目選手，在重訓室都會一起聊天。拿莫．伊漾透露，現在還是有與王子維保持聯絡、互相加油，「我覺得他很像心理老師，心理調適很強。」

拿莫．伊漾在當兵前本來留著一頭金長髮，不過他笑說：「第一次剃完覺得好像比較舒服，所以回來又剃了一次，但還是想要留（頭髮）。」（編輯：林恕暉）1140516

拿莫．伊漾
林晉擇沒選拳擊棒球場發光 謝國城少棒投打俱佳MVP味全龍在沖繩與火腿隊打熱身賽 李凱威敲雙安
王子維
泰國羽球公開賽 周天成男單直落二闖頭關台北羽球公開賽 王子維不敵駱建佑止步4強
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
悍將新洋投布坎南牛棚練投 透露比較喜歡濕熱
30
更多編輯台推薦新聞：