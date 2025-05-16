悍將終結者曾峻岳吞敗後下二軍 右膝肌肉緊繃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北16日電）中職富邦悍將隊終結者曾峻岳在14日賽事失掉3分、吞下本季第3敗，今天被球隊下放二軍。富邦悍將球團表示，曾峻岳在上一場比賽結束後，感到右膝肌肉緊繃，先下二軍治療觀察。

曾峻岳是本季富邦悍將終結者，悍將在14日與台鋼雄鷹隊交手的賽事，9局上曾峻岳在4比3領先時登板，不過投出2次四壞球保送、1次觸身球保送，且被張肇元、王柏融敲出安打，失掉3分，最終吞下本季第3敗，目前防禦率2.53。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾峻岳今天被悍將下放二軍，賴智垣則拉上一軍。悍將球團表示，「曾峻岳在14日比賽後感到右膝蓋肌肉緊繃，先下二軍治療、觀察。」談到曾峻岳的投球狀況，悍將總教練陳金鋒今天賽前表示，這2、3場他的控球狀況不是這麼好。

本季悍將主場新莊棒球場整修之後，改用LED燈光控制系統，在終結者曾峻岳領先登板時都會有燈光秀，如今他下二軍之後，要隔一陣子才能看到。（編輯：吳素柔）1140516