美中關稅戰降溫 陽明：訂艙全滿、揮別第2季谷底

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（中央社記者江明晏台北17日電）美中關稅壓力趨緩，貨運動能大幅回升，陽明高層觀察，目前訂艙全滿、運價上漲，也觀察到美國消費品庫存偏低，看好營運將在第2季揮別谷底，下半年迎接旺季轉強。

美中宣布大幅調降對彼此商品的加徵關稅，陽明海運董事長蔡豐明表示，美中協商結果傳來正面訊息，陽明相關業務、航線持續優化，預料傳統旺季加上中美貨量恢復熱絡，希望第3季、第4季開出亮眼成績。

陽明高層表示，2025年第2季受美國對等關稅政策干擾，許多貨主暫緩訂單或遞延，第2季預期是全年營運谷底，後續將進入復甦階段，觀察到美國消費品庫存偏低，看好航運市場將在下半年轉強。

陽明指出，美中大幅降低關稅後，訂艙狀況良好，目前已滿艙，裝載率維持在高水準，後續會逐週檢視，即使先前中美關稅影響最劇烈的時刻，陽明也因為減艙3成維持高裝載率，全年平均裝載率超過95%，最大化艙位利用率。

陽明表示，近期運價上漲，美國消費品庫存相對偏低，支撐需求動能，居家類飾品等工業品庫存則仍處於相對高檔，陽明會密切觀察庫存與需求變化。

展望2025年5月至2026年4月的合約年度，陽明表示，簽約量與客戶數皆與去年持平，美國客戶業務規劃穩定，在尚未出現重大政策變動之前，原本的預期是貨量不變，價格上漲，但價格難重現紅海危機時的高峰，料全年整體營運持續走穩。

在區域表現方面，陽明指出，公司在亞洲區域規模相對小，但相對熱絡；歐洲線方面，北歐市場運價差異大、表現相對疲弱，地中海區域表現相對好，陽明近期也新增美國航線，有望對應中美提高的貨量需求。

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面對地緣政治風險，紅海危機何時會解除、恢復既有航線，陽明預期，國際航商都抱持觀望與保守的態度，且即使危機解除，航線也要2到4個月才能恢復正常，推估最快要等至2025年第4季或2026年初，才能確保通行紅海安全與營運穩定，另外，若俄烏戰爭結束並解除制裁，陽明已完成烏克蘭與俄羅斯航線的復航準備，隨時可啟動。

而針對新台幣匯率波動加劇，陽明強調，陽明多數收入與資本支出以美元計價，透過避險操作與美元存款安排，可穩定損益與權益變動，確保資本結構健康。（編輯：翟思嘉）1140517