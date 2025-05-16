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翁倩玉睽違47年再演台片 演唱會體力派上用場

2025/5/16 20:27（5/16 20:41 更新）
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歌手翁倩玉（圖）在電影「陽光女子合唱團」擔綱指揮一角，她說，當初看完劇本確定是「好案子」，過了47年，這會是個好演出機會。（星光佳世提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月16日
歌手翁倩玉（圖）在電影「陽光女子合唱團」擔綱指揮一角，她說，當初看完劇本確定是「好案子」，過了47年，這會是個好演出機會。（星光佳世提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月16日
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（中央社記者王寶兒台北16日電）75歲歌手翁倩玉睽違47年再演台灣電影「陽光女子合唱團」，導演林孝謙三顧茅廬才讓她重出江湖，原本擔心體力問題，全家先去看她的演唱會，結果載歌載舞2小時，讓他很放心。

籌備3年的「陽光女子合唱團」，由導演林孝謙及編劇呂安弦聯手打造，翁倩玉與陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮等一票女星上陣飆戲，故事描述在監獄裡的落難女子們，用歌聲傳遞愛和希望，在音樂中找到救贖與和解，展現女性不同面向的溫暖特質。

電影日前於母親節殺青，林孝謙今天透過劇組表示，這部片也是自己的創業之作，「一部講母愛的電影，在母親節殺青，特別有意義。希望讓大家想起被深愛的感動。」

今年75歲的翁倩玉是電影卡司一大焦點，林孝謙提到，當時三顧茅廬花了好幾個月才讓她重出江湖，「原本擔心她的體力，全家先去看她的演唱會感受一下，結果她載歌載舞2小時，我就放下心來，完全沒問題。」

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翁倩玉將在電影中展現擔任指揮的舞台氣勢與魅力，她回憶，當初看完劇本確定是「好案子」，過了47年，這會是個好演出機會，並笑說「47年前我在劇組是最小的，大家喊我JUDY；現在大家都叫我奶奶了。會跟我說奶奶小心走路、小心台階，很感謝大家保護我，但我有那麼老嗎？」

另外，陳意涵片中也首度挑戰合聲合唱，她預告，電影裡每一首歌都超級動人，希望大家一定要進戲院好好感受，「歌曲總是很容易打動人，有的我現在一想起來就會想哭。」（編輯：吳素柔）1140516

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電影「陽光女子合唱團」匯聚多名女星卡司歌舞演出，日前正式殺青。圖左起為藝人安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗及陳庭妮。（星光佳世提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月16日
電影「陽光女子合唱團」匯聚多名女星卡司歌舞演出，日前正式殺青。圖左起為藝人安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗及陳庭妮。（星光佳世提供）中央社記者王寶兒傳真 114年5月16日
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