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蒙德茲先發好投首獲MVP 獅勝雄鷹中止2連敗

2025/5/16 21:56（5/16 22:31 更新）
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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊洋投蒙德茲（Yohander Méndez）（圖）16日先發6.1局飆10K、無失分，好投壓制，助隊以6比0擊敗台鋼雄鷹隊，蒙德茲也首度獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月16日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊洋投蒙德茲（Yohander Méndez）（圖）16日先發6.1局飆10K、無失分，好投壓制，助隊以6比0擊敗台鋼雄鷹隊，蒙德茲也首度獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月16日
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職統一7-ELEVEn獅隊洋投蒙德茲今天先發6.1局飆10K，無失分好投壓制，隊友15支安打火力支援，獅隊以6比0擊敗台鋼雄鷹，中止近期2連敗，蒙德茲首度獲選單場MVP。

獅隊今天作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手，獅隊派出洋投蒙德茲（Yohander Mendez）先發，蒙德茲開賽連抓6個出局數，直到3局下才被今天回到一軍的吳念庭敲出安打，1人出局後再被曾子祐敲出安打，但接著製造雙殺，沒有失分。

蒙德茲4到6局沒再被敲出安打，僅讓雄鷹隊打者靠著保送上壘，7局下1人出局後被敲出安打退場。高塩將樹接替登板投球，連抓2個出局數，沒讓雄鷹隊延續攻勢。

蒙德茲總計用89球投6.1局，僅被敲出3支安打，投出10次三振、2次四壞保送、無失分，投球局數、三振數都是個人中職生涯單場新高，拿下本季第3勝，也首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊3局上1人出局後，林佳緯靠著失誤一口氣跑上二壘，邱智呈敲安幫助獅隊先馳得點。4局上1人出局後，蘇智傑、陳聖平接連敲出安打，2人出局後，林靖凱適時安打送回球隊第2分。

7局上獅隊再起攻勢，林靖凱率先敲出二壘打，靠著滾地球跑上三壘，再靠著雄鷹隊先發投手吉田一將暴投，替球隊多跑回1分保險分。

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獅隊9局上林佳緯敲出右外野方向三壘安打，靠傳球失誤一口氣奔回本壘，跑回獅隊第4分，潘傑楷遭觸身球保送，林子豪深遠二壘打帶有1分打點，蘇智傑也補上二壘打，替球隊再添1分。

兩隊合作年度「南人祭」主題活動，無論主客隊MVP都有安排上台訪問，蒙德茲接受訪問時表示，今天感覺很棒，可以幫助球隊止敗很開心，希望可以幫助球隊拿下更多的勝利。（編輯：吳素柔）1140516

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蒙德茲
曾昱磬中職生涯首轟助雄鷹搶勝 獅隊吞4連敗獅隊蒙德茲開局5保送 熱身賽兄弟單局8分奪勝
高塩將樹
林子豪開轟、延長賽敲三壘打 獅隊中止4連敗衛蘭德首度亮相先發勝 獅官辦熱身賽擊敗雄鷹
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