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朱立倫街講挺王鴻薇 籲為台灣民主投不同意罷免

2025/5/17 11:34（5/17 12:36 更新）
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（中央社記者郭建伸台北17日電）國民黨主席朱立倫今天替國民黨立委王鴻薇街講反罷免，呼籲民眾為了台灣民主，出門投下不同意票。談及北檢再度約談北市黨部黨工，朱立倫痛批，司法現在辦藍不辦綠，變成替政黨服務，這是台灣民主危機。

朱立倫今天上午前往中山區濱江市場一帶，替王鴻薇進行「反惡罷戰獨裁」街講。

王鴻薇宣講時表示，不管是選舉還是罷免，都是民主社會公民權利，她始終相信選賢與能，只要她坐得正、做對的事，就能得到民眾支持；她經歷補選、大選、罷免，兩年選4次，大概沒有人像她一樣這麼苦命，盼支持者把憤怒與不滿化作行動，出門投下不同意罷免票。

朱立倫宣講時抨擊，台灣選出一位總統，去年5月20日上任後每天就是不斷鬥爭，「是真正台灣第一名的鬥雞」，過去有人形容總統在台南就是這樣，他還不相信，如今全台灣都受害。

朱立倫表示，搞大罷免就是選輸後不甘願，全世界也找不到任何一個民主國家是總統、執政黨要罷免在野黨國會議員，根本是反民主，只想用1/4民意改變超過半數的民意，民進黨就是想用這漏洞，因此他呼籲，所有民眾為了台灣的民主，一定要出門投下不同意票。

朱立倫表示，王鴻薇從過去擔任議員至今，不僅是在地民代，也非常努力替台北市打拚，包含爭取統籌分配稅款，或是多爭取5天國定假日、還錢於民、核電延役等議題，希望中山、北松山的民眾超越藍綠力挺王鴻薇，投下不同意罷免票。

媒體詢問，如何看待北檢再度約談國民黨台北市黨部黨工。

朱立倫批評，司法現在辦藍不辦綠，不僅對藍軍大搜索，「還大約談、大收押」，但都沒有以相同力道對罷藍團體；如果台灣只准罷藍不准罷綠，司法只辦藍不辦綠，司法就變成替政黨服務，這是台灣民主與司法危機。

朱立倫強調，520將至，希望台灣是民主且司法獨立的國家，並讓民眾安居樂業，而不是成為一個獨裁且司法淪為鷹犬的地方，更不該造成整個國家對立與社會撕裂。

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此外，罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮日前稱連署狀況不佳，且無法聯繫到國民黨主席朱立倫，但後來引發爭議又鞠躬致歉。媒體詢問，是否會覺得心疼。

朱立倫表示，他覺得李孝亮不需要道歉，大家就全力以赴，並且跨區域合作，明天上午也安排重要活動，大家一起努力。（編輯：翟思嘉）1140517

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國民黨主席朱立倫（前中）17日上午在台北市中山區出席「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺國民黨立委王鴻薇（前左2）。中央社記者徐肇昌攝 114年5月17日
國民黨主席朱立倫（前中）17日上午在台北市中山區出席「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺國民黨立委王鴻薇（前左2）。中央社記者徐肇昌攝 114年5月17日
國民黨主席朱立倫（前中）17日在台北市中山區出席「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺國民黨立委王鴻薇（前左），共同高喊口號，呼籲民眾出門投「不同意罷免」票。中央社記者徐肇昌攝 114年5月17日
國民黨主席朱立倫（前中）17日在台北市中山區出席「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺國民黨立委王鴻薇（前左），共同高喊口號，呼籲民眾出門投「不同意罷免」票。中央社記者徐肇昌攝 114年5月17日
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