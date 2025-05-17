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年度大賽PGA錦標賽 俞俊安初亮相壓線晉級

2025/5/17 10:37
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（中央社記者黎建忠台北17日電）美巡賽年度第2場四大賽PGA錦標賽今天進行第2回合，台灣唯一參加的俞俊安抓5博蒂、吞4柏忌繳出70桿，以2天高於標準1桿的143桿並列第62名、壓線晉級。

PGA錦標賽在美國北卡州夏洛特的鵪鶉窩高爾夫俱樂部（Quail Hollow Golf Club）進行4回合、72洞比桿賽；前2回合結束後，大會取總桿數143桿、74名球員晉級後2回合決賽。

俞俊安從第1洞出發，前9洞表現平平，抓1博蒂、吞1柏忌繳出35桿；轉場後先在第11洞抓博蒂，儘管第12洞又吞柏忌，但接下來俞俊安從第13-15洞連抓3博蒂，是今天表現最出色的一段時間。

揮別了首日賽事球場的泥濘，今天天氣放晴，俞俊安開球也稍微找回水準，全場14次開球有9次上球道，上球道率64.2%，在所有球員中排名第44名，相較於首回合的50%提升不少。

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俞俊安生涯首度參加PGA錦標賽就順利晉級，儘管落後領先者9桿，但仍有最後2回合可以力拚佳績；這也是俞俊安今年參加的第2場四大賽，首戰美國名人賽前2回合遭淘汰。

前2回合結束，仍由委內瑞拉的維加斯（Jhonattan Vegas）以134桿、2桿之差單獨位居領先；至於尋求衛冕的蕭飛爾（Xander Schauffele）以143桿驚險完成連續第64場晉級；根據美巡賽官網統計，這是繼伍茲（Tiger Woods）在20年前締造連續142場晉級之後的最長紀錄。（編輯：李亨山）1140517

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