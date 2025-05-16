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曾國城失言風波至今仍有陰影 不敢再談別人的事

2025/5/16 16:10（5/16 16:16 更新）
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Tee Time台北室內高爾夫俱樂部16日下午舉行開幕活動，藝人曾國城（圖）出席，擺出揮桿姿勢拍照留念。中央社記者翁睿坤攝 114年5月16日
Tee Time台北室內高爾夫俱樂部16日下午舉行開幕活動，藝人曾國城（圖）出席，擺出揮桿姿勢拍照留念。中央社記者翁睿坤攝 114年5月16日
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（中央社記者王心妤台北16日電）藝人曾國城今天相隔近2個月公開受訪，說到日前談藝人黃子佼事件至今仍「有陰影」，現在不敢談論別人的事，接著被問到好友陳大天涉躲兵役時原想說話，被一旁的游鴻明阻止。

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像被判刑遭抵制，而曾國城之前談及此事時失言，不僅掉了代言，也失去主持多年的節目「一字千金」。

對於公視證實跟主持人吳姍儒接洽「一字千金」主持，曾國城今天出席高爾夫球發布記者會時說：「還沒看不知道，很難說，不知道她對中文的喜好。」

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曾國城表示，現在講話都要小心，即使他沒有逃兵仍不敢談論，但也說看到名單的確「滿意外的」，但話止於此不願多談，擔心發言遭到扭曲。曾國城隨後又又被問到陳大天涉躲兵役被音樂劇「三個傻瓜」換角，他表示，「別人的問題就先不回答。」

另外，曾國城昨天以「小雁與吳愛麗」入圍台北電影獎最佳男配角，他表示很開心，但自謙得獎機率不高，也不好意思看片中自己露臀的畫面，一旁的藝人佩甄也吐槽：「真的很犧牲，好險是黑白的。」（編輯：龍柏安）1140516

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