洛杉磯個展 鍾孟宏：讓世界知道台灣不只有半導體

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）金馬獎導演鍾孟宏4部歷年作品16日起在洛杉磯放映，他表示藉此機會，讓美國觀眾多認識台灣社會，呈現台灣的文化與藝術，「讓世界知道台灣不只有半導體。」

文化部駐洛杉磯台灣書院與美國電影中心（American Cinematheque）合作，舉辦鍾孟宏作品回顧展，明起4天分別依序放映「停車」、「一路順風」、「陽光普照」、「餘燼」等鍾孟宏各階段的代表作品。

美國電影中心是洛杉磯最具代表性的電影文化保存機構，每年舉辦超過1500場的放映活動，培養出一批熱衷欣賞國際影展作品、藝術電影的非商業片影迷。

鍾孟宏年輕時候曾在芝加哥留學攻讀電影，現年60歲，已獲得多座金馬獎，作品並代表台灣角逐奧斯卡。他這次重回美國，將親自出席映後座談，與美國觀眾交流。

鍾孟宏表示，期待這次的交流能讓美國的觀眾多認識台灣的文化與藝術創作。他說，近幾年在國際新聞版面，世界對台灣的認識一方面跟對岸有關，認為台灣是處境危險的國家，一方面知道台灣生產先進的半導體。

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他希望帶著自己的作品，跟美國電影中心的內行影迷們，進行深度交流，讓美國觀眾從文化、藝術的角度認識台灣。

鍾孟宏回憶在芝加哥求學的日子，眼界大開，發現「原來電影不是我想像的電影」，認識了電影創作不是只有單一面向；當時他的創作具有實驗色彩，「現在回頭去看恐怕也看不懂自己在拍什麼」，但是他電影啟蒙的重要階段。（編輯：陳慧萍）1140516