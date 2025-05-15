加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
福衛8號首顆衛星將於10月升空 關鍵元件自製率達84%
首頁 / 文化

紙風車32年演出6608場 劇團轉為文化公益推動者

2025/5/15 21:26（5/15 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紙風車劇團出版32年來首本工作報告，創辦人李永豐（中）、紙風車劇團團長任建誠（左）及紙風車文教基金會執行長張敏宜（右）15日出席記者會，表示期待不管城市或偏鄉，都可以一直聽見台灣孩子的笑聲。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月15日
紙風車劇團出版32年來首本工作報告，創辦人李永豐（中）、紙風車劇團團長任建誠（左）及紙風車文教基金會執行長張敏宜（右）15日出席記者會，表示期待不管城市或偏鄉，都可以一直聽見台灣孩子的笑聲。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）演出超過6608場的紙風車文教基金會，推出成軍32年工作執行報告，從劇場團體轉變為文化公益推動者，創辦人李永豐表示，免費看戲是所有孩子的權利，孩子的笑聲是最美麗的桂冠。

紙風車成軍32年來，始終處於高速運傳的狀態，直到2年前30週年前夕決定要整理這份「遲來的年報」。工作執行報告總編輯李玉華表示，一般企業年報每年都會做，「但我想紙風車當初根本沒想過自己會活過30年，我們整理了2年，終於完成這份報告。」

李玉華表示，過去紙風車都以演出現場跟觀眾交流，但這32年來演出超過6608場，觀眾人數1475萬人，超過43萬名捐款者加上1萬5千名志工，紙風車也連續12年獲選為文化部台灣品牌團隊，「紙風車跟社會要有新的溝通，不只是透過演出，而是透過每年的工作報告與數據，讓社會一起了解。」

從表演紀錄、演職員名單、技術人員名單、票房紀錄到地方巡演資料，編輯小組一一重新盤點與驗證，李玉華認為，紙風車就像文化界的台積電，「在自己的領域保持領先，而且與時俱進。」

根據工作報告，紙風車從劇場團體轉變為公共文化推動者，早期階段（1992–2006）重點在於創作與表演包括戲劇與兒童劇。自2006年起，隨著「319鄉村兒童藝術工程」啟動，紙風車從藝術表演工作者轉型為「深入社會基層的文化實踐者」，更主動走出劇場，將表演送到社會中最缺乏資源的孩子。

紙風車也發揮戲劇能量，在藝術創作加入社會議題倡議，創作內容從童話與傳統故事，加入在地故事、校園反毒及性平等議題，以藝術為社會倡議平台，與政府、企業及公民社會合作做高度整合。近年則以永續看待鄉鎮兒童藝術工程，讓台灣的孩子接觸藝術不再遙遠。

「表演藝術雜誌」總編輯黎家齊則觀察，如果要寫台灣表演藝術史，紙風車打破中產階級必須要買票才能欣賞戲劇的模式，絕對必須記上一筆。」

黎家齊表示，紙風車尋求贊助演出給偏鄉孩子欣賞，等同回到戲劇最初的起源，像酬神戲、外台戲等，家有婚喪喜慶跟鄰人分享，「這都已經可以成為論文的題目。」

google news透過 Google News追蹤中央社

創辦人李永豐表示，一路上他很感激4個貴人，包括鎰勝工業董事長黃子成、中國信託董事會秘書長高人傑、富邦集團董事長蔡明忠以及和碩聯合科技董事長童子賢，「這幾位一開始都在不太認識紙風車的情況下，相信了紙風車，給予捐款跟幫助。」

李永豐也表示，紙風車在做的事就像一盞燈，「只要燈沒滅，就會有孩子的笑聲，那也會是我最美麗的桂冠。」（編輯：吳素柔）1140515

#文化部
#李永豐
#高人傑
#童子賢
#台積電
#紙風車
#李玉華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：