泰國羽球賽 許雅晴、宋祐媗首晉超級500等級4強

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（中央社記者黎建忠台北16日電）BWF超級500的泰國羽球公開賽今天進行各組8強，女雙上演台灣內戰，結果許雅晴和宋祐媗以21比19、21比18擊敗許尹鏸、林芝昀，生涯首度闖進超級500等級4強。

現年33歲的許雅晴，2017年和當時搭檔吳玓蓉拿下台北世大運羽球女雙金牌，之後搭檔陸續換了胡綾芳、林琬清，直到今年才又開始跟年僅22歲的宋祐媗合拍。

許雅晴和宋祐媗今年參加6場個人國際賽，其中3月底在等級較低的越南國際挑戰賽獲得亞軍，今天是她們合作以來，首次闖進超級500等級賽事的4強。

今天面對自家人，許雅晴和宋祐媗首局就展現企圖心，開賽即取得領先，最多以14比7佔盡優勢，儘管比賽尾聲兩度被追成1分差，但仍穩穩收下首局。

第2局許雅晴和宋祐媗開賽2比8落後，並以7比11的劣勢進入技術暫停，短暫休息過後，兩人連得8分超前比數，如願直落2過關，也取得對戰2連勝。

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許雅晴和宋祐媗進入4強的對手，將是韓國組合鄭娜銀與李妍雨。

今天出賽者還包括男雙楊博涵、劉廣珩，以18比21、17比21不敵頭號種子、印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）；雙胞胎兄弟李芳任、李芳至，同樣直落2敗給丹麥搭檔鮑伊（William Kryger Boe）、凱亞爾（Christian Faust Kjaer），雙雙止步8強。（編輯：吳素柔）1140516