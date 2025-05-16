黃子鵬達50勝里程碑、林立開轟 桃猿對戰兄弟4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職樂天桃猿今天與中信兄弟交手互有攻勢，桃猿隊野手林立連2戰開轟，敲2安貢獻2分打點，先發投手黃子鵬6局失3分優質先發、完成生涯50勝里程碑，桃猿5比4拿下對戰兄弟4連勝。

桃猿隊今天作客台中洲際棒球場與兄弟交手，派出本土投手黃子鵬先發，黃子鵬2局下先保送陳俊秀，1人出局後再保送詹子賢，接著被江坤宇敲出安打，滿壘時再被岳東華敲出二壘打失掉2分，但及時回穩，連飆2次三振、沒有擴大失分危機。

黃子鵬3局下讓兄弟3上3下，4局下1人出局後被詹子賢敲出陽春砲，5局下雖有被敲出安打，但沒有失分，6局下再讓兄弟隊打者3上3下。

桃猿隊前2局2分落後，3局上2人出局後陳晨威保送上壘，林立開轟、2分砲幫助球隊扳平比數，林立連2場出賽開轟，敲出個人本季第6轟。

桃猿隊林泓育4局上敲出陽春砲，為本季第2轟，一度幫助球隊超前比數，但兄弟4局下也靠著全壘打扳平比數；6局上桃猿隊再靠著林立二壘打、林智平補上安打，再將比數超前，8局上陳晨威陽春砲多添保險分、為個人本季第2轟。

桃猿隊先發投手黃子鵬用102球投6局，被敲出6支安打包括1發全壘打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉3分責失分，拿下個人本季第3勝，完成個人中職生涯50勝里程碑，為史上第27人、本土投手第19人。

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兄弟隊9局下許基宏敲出陽春砲，達成個人中職生涯百轟里程碑，為史上第25人，但兄弟攻勢沒有延續吞敗。

桃猿隊林立今天4打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：黃名璽）1140516