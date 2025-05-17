盧秀燕談國家安全 表態支持增加國防預算

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（中央社記者王承中台北17日電）台中市長盧秀燕今天表示，軍事安全、國防安全對台灣當然重要，所以她支持增加國防預算。在當前國際情勢下，國家安全更加複雜困難，必須做好全面性準備工作，國家要跟人民溝通，讓大家一起全力以赴。

台中市長盧秀燕今天前往台北市，首次以畢業所友的身分，參加由淡江大學國際事務與戰略研究所舉辦的「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，並發表開幕致詞。

盧秀燕致詞時表示，今天是回娘家出席淡江戰略學派年會，她2000年時考進淡江戰略所，2003年畢業，論文是寫「國家安全與國會機密預算」，在她的政治生涯中目前一共競選9次，聽說對手把她的論文翻爛了，但她到現在還站在這裡。

盧秀燕說，雖然她在地方政府服務，但還是會關心國際情勢變化、國家安全戰略與國防政策。這10年來世界的變動，印證國家安全戰略擬定、實施、準備因應非常重要。

盧秀燕說，在國際險峻情勢下，國家安全更加複雜困難，必須做好全面性準備工作，沒有辦法排序跟選擇。國家領導者可能會在治理過程中選擇政策的重要性，如軍事安全第一、資安第二，但現在所面臨的世界，國家安全的面向必須全面性準備，因為任何地方都有無法想像的破口。

她表示，她認為國家安全的工作，不是只有國安會、國安局、國防部的責任，金管會、財政部及衛福部通通都要準備。

盧秀燕說，準備工作極其重要，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」、備戰才能迎戰，強軍才能維和，這就是準備。寧願備而不用，但也要有所準備，所以平常的整備，國家要跟人民溝通，讓大家一起全力以赴。

總統賴清德即將就職滿一週年，盧秀燕在會後接受媒體聯訪時，被問到近期賴總統民調，她表示，民調參考就好，有高有低，民調好的時候不能自滿，不盡理想繼續加油，參考就好，重要是以民為念，好好施政，希望賴總統加油。

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有關世界壯年運動會今天開幕，盧秀燕說，她有受邀，但另有行程無法參加。雙北市舉辦世界性運動會不容易，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜辛苦了。準備世界級的活動，以台灣量能來講是很辛苦的事，不只地方要用心準備，希望社會各界多多給予關心幫忙。

媒體詢問，外傳她將在罷免投票前後宣布參選國民黨主席。對此，盧秀燕表示，她難得回到淡江戰略所，這是非常珍貴的事情，這場活動對國家安全非常重要，希望大家關注相關的討論，不要談選舉。（編輯：黃瑞弘）1140517