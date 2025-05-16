雙北世壯運17日開幕 阿爆與子弟兵合體開唱

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（中央社記者龍柏安台北16日電）金曲歌后阿爆與子弟兵「那屋瓦少女隊」合體開唱，「桌球教父」莊智淵也將現身，2025雙北世壯運明天開幕盼傳遞雙北的文化底蘊與包容特質，並帶來一場具傳統魅力的視覺饗宴。

2025雙北世界壯年運動會開幕典禮將於明晚7時在台北大巨蛋登場，根據執委會發布的新聞稿，當天開幕除了號召600名以上表演者參與演出，還有金曲原民創作歌后ABAO阿爆帶著新人子弟兵「那屋瓦少女隊」，擔任開場嘉賓。

除此之外，樂團「告五人」也將登台獻唱人氣金曲，「跨世代最潮」母子檔比莉與周湯豪也將在大巨蛋上首次合體活力飆舞熱唱。

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藝人團體相挺，台灣體壇傳奇也沒有缺席，包括桌球名將莊智淵與江宏傑都將獻出一己之力，莊智淵表示，很榮幸也很開心受邀參與世壯運開幕演出，也希望享受當下並把這份感受傳遞給參與此次比賽的選手。

江宏傑這次為了世壯運回歸球員身分，他透露，為了開幕與素人還有小朋友運動員一起打球，讓他重燃當年打球時的熱血精神，「充分感受到大家都非常投入、專注享受運動的氛圍」。（編輯：管中維）1140516

2025雙北世界壯年運動會開幕典禮將於17日晚間7時在台北大巨蛋登場，主辦單位邀請金曲歌后ABAO阿爆（圖）與子弟兵「那屋瓦少女隊」合體開唱，盼傳遞雙北的文化底蘊與包容特質。（2025雙北世界壯年運動會執行委員會提供）中央社記者龍柏安傳真 114年5月16日