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2025世壯運17日開幕 副總統蕭美琴將出席

2025/5/16 12:09（5/16 12:24 更新）
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副總統蕭美琴。（中央社檔案照片）
副總統蕭美琴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北16日電）2025雙北世壯運17日登場，總統府昨天表示，總統賴清德因近期國政繁忙，無法出席世壯運開幕典禮，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利。據了解，世壯運明天開幕式將由副總統蕭美琴代表出席。

2025雙北世壯運17日登場，執委會今天公布第5名、壓軸聖火代表將由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任，將與其他4名來自不同領域、代表不同世代聖火代表共同出席開幕典禮。

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2025雙北世壯運17日登場，總統府昨天表示，為歡迎各國選手來台比賽，賴總統第一時間即指示有關單位全力協助公建計畫場館新建與整修，挹注中央資源、協調民間組織，以支持主辦城市。

總統府說，台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。（編輯：蘇志宗）1140516

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