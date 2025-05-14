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世壯運沙灘排球18日開打 北市新仁愛路即起交管

2025/5/14 15:38（5/14 15:51 更新）
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2025雙北世界壯年運動會沙灘排球賽18日起將於台北市信義區登場，為配合活動場地布設及賽事進行，信義警分局指出，新仁愛路全線車道即日起至25日進行交通管制。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月14日
2025雙北世界壯年運動會沙灘排球賽18日起將於台北市信義區登場，為配合活動場地布設及賽事進行，信義警分局指出，新仁愛路全線車道即日起至25日進行交通管制。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月14日
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）雙北世壯運沙灘排球賽18日起將於信義區舉行，北市警方今天指出，新仁愛路全線車道自即日起至25日進行交通管制，屆時將配合逸仙路調撥車道及號誌時相調整等疏導措施。

台北市警察局信義分局今天透過新聞稿表示，2025雙北世界壯年運動會沙灘排球賽預定於18日至21日每天上午10時至晚間6時於轄內新仁愛路舉行，為配合活動場地布設及賽事進行，將進行相關交通管制措施。

信義警分局指出，新仁愛路（一號道路－市府路）全線車道配合交通管制，即起至25日深夜12時止。

另外，將配合進行相關疏導措施，首先，「逸仙路調撥車道」，為加強疏導仁愛路往東車流，於新仁愛路管制期間，每日清晨6時至晚間10時，逸仙路（松高路－仁愛路）原為南向3車道、北向1車道，調撥為南向2車道、北向2車道。

其次，「號誌時相調整」，新仁愛路管制期間，仁愛路南側慢車道往東車輛比照例假日，得左轉逸仙路，請用路人依號誌指示行駛。

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警方建議，民眾可改道路線，自仁愛路西往東車流，建議改道左轉逸仙路，右轉松高路、忠孝東路往東續行；自新仁愛路東往西車流，建議改道松壽路，右轉一號道路，左轉仁愛路往西續行或改道松高路，左轉逸仙路，右轉仁愛路往西續行。

信義警分局提醒，活動交通管制期間，欲前往信義商圈或至新仁愛路觀賽的民眾，請多利用大眾運輸工具，駕駛人也請配合提早改道行駛。（編輯：戴光育）1140514

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