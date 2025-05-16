金融時報：輝達擬在上海設研發中心
2025/5/16 15:26（5/16 15:35 更新）
（中央社台北16日電）英國金融時報今天報導，輝達（NVIDIA）計畫在上海設立研發中心，輝達執行長黃仁勳4月與上海市長龔正會面時曾討論有關計畫。
報導指出，該研發中心將專注研究中國客戶的具體需求，同時符合美國政府出口限制所需的技術要求，但核心設計及生產仍會留在海外。
黃仁勳上月曾與龔正會面。據當時上海市政府發出的公告，黃仁勳表示，中國市場對輝達十分重要，上海是輝達的重要研發基地，輝達將秉持承諾，以最好方式服務中國市場。
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輝達正面臨美國對晶片出口限制帶來的挑戰，美國近期要求輝達H20人工智慧（AI）晶片出口至中國需取得許可證。中國是輝達H20晶片的關鍵市場。
路透社報導，輝達擬對中國銷售降規版的H20晶片，以克服美國的出口管制。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140516
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