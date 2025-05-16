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泰羽球公開賽晉4強 許雅晴宋祐媗學姊妹組合迸火花

2025/5/16 19:05（5/16 19:21 更新）
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台灣女雙組合許雅晴（右）和宋祐媗（左）16日擊敗自家人挺進泰國羽球公開賽4強賽，兩人期待4強賽可以放開來打，會盡全力拚搏。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年5月16日
台灣女雙組合許雅晴（右）和宋祐媗（左）16日擊敗自家人挺進泰國羽球公開賽4強賽，兩人期待4強賽可以放開來打，會盡全力拚搏。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年5月16日
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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）台灣女雙組合許雅晴和宋祐媗今天擊敗自家人挺進泰國羽球公開賽4強賽。許雅晴和宋祐媗相差11歲，是學姊帶學妹的概念組合，搭檔激起不同的火花，兩人期待明天的4強賽可以放開來打，會盡全力拚搏。

超級500等級的泰國羽球公開賽今天進行8強賽事，台灣共有4組選手出戰，包括男雙劉廣珩和楊博涵的「涵劉組合」，雙胞胎男子組合李芳至和李芳任，女雙則進行台灣內戰，由許尹鏸和林芝昀對上許雅晴和宋祐媗。

女雙許雅晴和宋祐媗以21:19和21:18擊敗許尹鏸和林芝昀晉級明天的4強賽。現年33歲的許雅晴和小她11歲的宋祐媗搭檔才半年，這是兩人合作以來第一次闖進超級500系列的4強賽。

許雅晴接受中央社採訪時表示，她和宋祐媗搭檔就像是學姊帶學妹、大帶小的概念，年輕人有體力和不同的球路球風，這樣的搭檔可以激起不同的火花，也可以一起成長。

對於闖進明天的4強賽，宋祐媗表示滿開心也滿期待的，當然很想贏，希望明天可以放開來打，會盡全力拚搏。

劉廣珩和楊博涵對上印尼組合、前世界第一阿爾佛蘭（Fajar Alfian）和阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），以18:21和17:21落敗。賽後兩人接受中央社訪問，劉廣珩表示，對方在細節關鍵分處理上更穩定，就算落後還是很穩定打每顆球。

劉廣珩表示，今年給自己的目標就是每場大比賽至少維持進到8強的成績，接下來的馬來西亞公開賽也會努力進到前8強。

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楊博涵在日前的台北公開賽首輪32強因為腰部傷勢，不得不和劉廣珩一起退賽。楊博涵今天表示，其實出發前有思考要不要退賽，因為上週身體沒有正常訓練，不過這週已經開始正常訓練，傷已經好了7成，每天都有好轉，今天打到這裡已經很不錯，他不會感到氣餒，因為後面還有很多比賽。

李芳至和李芳任則以18:21和14:21敗給丹麥組合鮑伊（William Kryger Boe）和克亞爾（Christian Faust Kjaer）。李芳任賽後表示，今天的接發接球部分還可以再改進，兩人下一場目標是新加坡公開賽。（編輯：田瑞華）1140516

宋祐媗
泰國羽球賽 許雅晴、宋祐媗首晉超級500等級4強泰國羽球公開賽 楊博涵、劉廣珩直落2晉級8強
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