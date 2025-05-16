員警酒駕擦撞送辦 南港分局：擬記1大過調職
2025/5/16 20:27（5/16 20:46 更新）
（中央社記者王朝鈺、劉建邦新北16日電）台北市政府警察局南港分局張姓員警今天上午騎機車返家，途中與機車發生擦撞，張男酒測值達每公升0.56毫克，詢後送辦。南港警分局表示，擬議處張男記1大過，並調離現職。
警方調查，29歲張姓員警昨天晚間與友人餐敘飲酒後，今天清晨6時許，搭火車至新北市瑞芳火車站，因自覺酒精已代謝，便騎乘機車返家，行經瑞芳區三爪子坑路超車時，與同方向的機車發生碰撞，所幸騎士江姓女子僅手腳擦挫傷。
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瑞芳警分局上午8時6分獲報後派員前往處理，經警方對張男實施酒測，酒測值達每公升0.56毫克，今天中午依公共危險罪嫌，將張男移送基隆地檢署偵辦。
南港警分局表示，張男知法犯法，嚴重影響警譽，今天召開重大風紀檢討會後，擬依「警察人員駕車安全考核實施要點」，議處張男記1大過，並調離現職處分，並將從嚴追究相關人員考核監督責任。（編輯：張銘坤）1140516
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