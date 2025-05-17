早安世界》黃仁勳談關稅戰：台灣仍是科技生態系核心

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黃仁勳談關稅戰：全球經濟重整後 台灣仍是科技生態系核心

輝達執行長黃仁勳17日將在世壯運開幕擔任壓軸聖火代表，16日抵台談到關稅戰議題，他表示，當全球經濟重整完成後，台灣仍會是科技生態系的核心，他看好台灣會持續蓬勃發展。對於外界最關心的輝達在台灣的新總部地點，黃仁勳不願鬆口，他說，不想破壞驚喜，19日COMPUTEX主題演講再談，而且這趟台灣之旅有許多事情要宣布。黃仁勳晚餐前受訪表示，輝達正在打造AI超級電腦，聚焦全新的Blackwell系統，成功關鍵是與供應鏈合作。（看完整報導）

國中會考週末登場 天氣多雲到晴上看36度留意午後雷雨

國中教育會考17日、18日登場，交通部中央氣象署表示，週末天氣各地多雲到晴，高溫普遍落在攝氏31度到33度間，局部地區可達36度，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區留意局部短暫雷陣雨，防曬也要帶雨具。（看完整報導）

卓榮泰就任週年1+7施政重點 運動部、長照等政策拚當引水人

行政院長卓榮泰內閣上任即將滿週年，卓榮泰指出，未來行政團隊將「穩健進步、全力以赴」，重點工作「1+7」為成立運動部及推動均衡台灣6大產業區域生活圈，還有長照3.0、婚育宅、國安17項策略、穩定供電，要提前在2032年檢討火力發電機組拆除工程。期勉內閣團隊如同港口引水人，讓台灣不分產業、老幼都能在政府正確引領下追逐夢想、快樂出航。（看完整報導）

世壯運開幕典禮17日登場 北市交通管制資訊一次看

雙北世界壯年運動會遊行暨開幕典禮17日舉辦，遊行活動從下午5時30分至晚上6時30分，開幕典禮從晚上7時至晚上9時12分結束，分別於台北市政府周邊道路及台北大巨蛋舉辦。台北市交通大隊表示，規劃分階段交通管制措施，第1階段從上午10時起，封閉松高路等路段，預計活動至晚上9時許結束。（看完整報導）

立院藍白聯手推動通過 將辦反廢死公投

立法院會朝野黨團歷經一整天廣泛討論，在野黨以人數優勢，通過國民黨團所提的反廢死公投，將送交中選會辦理。立法院會自上午起進行廣泛討論，民進黨團幹事長吳思瑤指出，立法院發動的公投法定要件要符合政策的創制跟複決，但台灣並未廢除死刑，大法官也已宣告死刑合憲，國民黨推動的這項公投文不對題、語焉不詳，民進黨反對。最終在表決時，反廢死公投以54對48票通過。（看完整報導）

內政部：逃避兵役為刑事犯罪 最重可判7年徒刑

近日逃避兵役新聞頻傳，媒體報導指部分人閃兵僅罰錢緩刑。內政部16日表示，役男造假證明逃避兵役，已涉及多項刑事罪責，包含意圖逃避現役徵集處5年以下有期徒刑，及行使偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項的規定，最高可處7年以下有期徒刑。若有醫師或醫院配合開立不實診斷書，除須負刑事責任，也可依醫療相關法規懲處。（看完整報導）

專訪／國會友台小組促成蔡英文訪英 主席：台英深厚友誼應讓大家知道

前總統蔡英文15日展開英國訪問行程，應邀在國會宴會廳向英國國會上、下議院友台議員發表演說，隨後與下議院議長霍伊爾會晤。促成此行的台英國會小組共同主席柴萍恩接受中央社專訪表示，「對我來說，向各界大力公開英國與台灣的關係有多密切、友誼有多深厚，十分重要」。柴萍恩也透露，蔡英文與英國國會跨黨派友台議員交流後，其中一位國會資歷長達約20年的資深議員告訴柴萍恩，這是他歷來在國會參加過「最棒的會面」。（看完整報導）

客製化基因編輯治療全球首例 美國罕病男嬰重獲新生

一名現在9個半月大的男嬰出生後不久就被診斷出罹患罕見的胺基甲醯基磷酸酶缺乏症（CPS1 deficiency），這是基因突變所致，患者無法排出代謝機能產生的某些有毒廢物。醫師建議藉由客製化療法，利用相當於「分子級剪刀」的Crispr-Cas9技術修改嬰兒的基因組。醫師表示，這名美國嬰兒成為史上第一位接受客製化基因編輯技術治療的患者，為發病原因不明的其他病人帶來希望。（看完整報導）

俄烏交戰3年多來首次直接和平談判 雙方同意換俘千人

俄羅斯與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡展開會談，為雙方交戰3年多來首次直接和平談判。蒲亭派克宮鷹派幕僚梅丁思基率團與烏克蘭談判。美國國務院政策規劃主任安東則在場邊與梅丁思基展開閉門會談。1名烏克蘭消息人士指稱，莫斯科提出的要求「不切實際」。俄國首席談判代表會後表示，俄方對談判結果感到滿意，準備與烏方繼續對話，雙方同意換俘千人。（看完整報導）

25歲加薩女攝影記者結婚前夕被炸死 紀錄片撼動坎城

以25歲巴勒斯坦女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片，15日在坎城影展播出時震懾觀眾。以色列禁止外媒進入的加薩走廊，導演法爾西透過視訊通話連絡哈蘇納，將她們200多天的對話製作成紀錄片。哈蘇納持續記錄空襲、家遭到的破壞、無盡的流離失所以及11名家庭成員喪命，而她只求自己不會死得無聲無息。就在首映前幾週，哈蘇納不幸在空襲中身亡，本來她預定隔週就要和未婚夫舉行婚禮。（看完整報導）

開箱老照片》「永遠的小貝殼」李沛倫

著有「永遠的小貝殼」一書的台南學童李沛倫，就讀國小美術班時出現記憶喪失、無法寫字、右腳無力的症狀，一度被疑為罹患惡性腦瘤。民國82年李沛倫住進台北榮民總醫院，針對腦疾進行徹底的檢查和治療。所幸榮總確認為腦炎後之病變，後續控制良好，她從台北藝術大學畢業後擔任美術教師，民國96年還曾舉辦個人畫展。（看完整報導）

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