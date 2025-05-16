國民黨提反廢死公投 立院藍白聯手通過

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（中央社記者王承中台北16日電）國民黨團日前提出反廢死公投，由於已逾1個月協商冷凍期，立法院會今天進行處理，朝野黨團歷經一整天廣泛討論，最終表決結果，在野黨以人數優勢，通過國民黨團所提的反廢死公投，將送交中選會辦理公投。

國民黨立法院黨團於3月17日提出反廢死、反戒嚴公投。立法院會在藍白人數優勢下，於3月25日經表決將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，交付朝野協商。

由於2項公投提案已過1個月協商冷凍期，立法院會今天先處理反廢死公投，國民黨團提出的反廢死公投提案主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策」。

國民黨團日前提出反廢死公投，由於已逾1個月協商冷凍期，立法院會16日進行處理，朝野黨團歷經一整天廣泛討論，最終在野黨以人數優勢，表決通過國民黨團所提的反廢死公投。中央社記者趙世勳攝 114年5月16日

立法院會今天自上午11時50分許開始進行反廢死公投的廣泛討論，民進黨立委輪番登記上台發言。民進黨團幹事長吳思瑤指出，公投法規範，立法院發動的公投法定要件要符合政策的創制跟複決，台灣沒有廢死，大法官宣告死刑合憲，在野黨立委到底是法盲、還是文盲。

吳思瑤表示，舉辦公投要花費的經費至少新台幣9億元起跳，每增加一個議題就要再新增1.5億元公帑，如果議題合理正當、當花則花，但拿不存在的議題來政治操作，這就是浪費公帑，耗費社會資源，國民黨所提的公投，文不對題、語焉不詳，民進黨反對這樣的公投。

國民黨團立委吳宗憲指出，今年二月雖然有被告被槍決，但這是判決後的執行，跟台灣法律有沒有實質廢死是兩回事。雖從法來看確實沒有廢死，但大法官的結論死刑要一致決，會導致死刑變成不可能任務，所以依循總統賴清德的腳步，訴求更大的民意。

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立法院會在下午5時5分時開始進行表決，表決結果，出席102位立委中，贊成者54位，反對者48位，在野黨以人數優勢，通過國民黨團所提的反廢死公投。

根據公投法規定，立法院對於重大政策之創制或複決之事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票。（編輯：翟思嘉）1140516