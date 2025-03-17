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朱立倫率國民黨團 宣布提出反廢死、反戒嚴公投

2025/3/17 11:44（3/17 12:17 更新）
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國民黨主席朱立倫（前中）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，盼守護台灣、守護民主。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
國民黨主席朱立倫（前中）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，盼守護台灣、守護民主。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席朱立倫今天說，台灣民主必須受到保護，更大的民主就是全民公投，國民黨將提出反廢死、反戒嚴公投，就是希望全民站出來，表達意志，反對實質的廢死，以及要求總統與執政黨，不能逕行造成兵凶戰危與戒嚴的風險。

朱立倫今天上午率領國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強與黨籍立委，在立法院議場外召開記者會，宣布將提出反廢死、反戒嚴公投。朱立倫指出，台灣民主到了關鍵時刻，不能讓民進黨、總統賴清德破壞、亂搞大罷免，其中也包括廢死議題，民進黨透過大法官解釋要求所有法院要一致決，產生的實質廢死，讓社會正義無法伸張。

朱立倫說，針對全民最關心的國家安全議題，可以因為一人的決定、一黨之私、台獨理念，就可以逕行宣布對岸為敵對勢力，讓兩岸進入兵凶戰危、準戰爭的關係；也產生出獨裁信念，要全面限制、管制要求民眾思想、行動、言論自由。

朱立倫強調，台灣的民主必須受到保護，更大的民主就是全民公投，國民黨必須訴諸民主，提出反廢死、反戒嚴公投，希望全民站出來，表達意志，反對實質的廢死，讓正義無法伸張；反戒嚴，要求總統與執政黨，不能逕行造成兵凶戰危的戰爭與戒嚴風險。

朱立倫表示，大家共同站出來提出這2項公投，就是為了守護台灣、守護民主，用更大的民主來創造全民安全。反廢死就是還命於民，反戒嚴、反戰爭就是還權於民。

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羅智強說，賴總統直接定位對岸是境外敵對勢力，全民陷入戰爭恐懼，國安17點揭示著準戒嚴的狀態，如此重大的安全議題、民主問題，國民黨立法院黨團將在立法院提出反戒嚴公投，讓賴總統定位的兩岸是境外敵對關係，以及國安17點限制人民權利，交付人民公決。

國民黨立委吳宗憲表示，死刑雖然沒宣告違憲，但大法官加諸的條件，以實務經驗來說，就是實質廢死的憲法判決，政府不應該為了假裝是人權政府，盡所有力量保障加害人；他要站出來為弱勢被害人說話，所以會出面主提反廢死公投。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1140317

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國民黨主席朱立倫（前右7）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，黨團成員一同高喊口號。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
國民黨主席朱立倫（前右7）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，黨團成員一同高喊口號。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
國民黨主席朱立倫（右）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，會前與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左）握手致意。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
國民黨主席朱立倫（右）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，會前與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左）握手致意。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
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