國民黨罷免民調 朱立倫：依立委不同狀況做加強

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）大罷免潮來勢洶洶，國民黨近日對遭罷免的藍委展開分區民調。黨主席朱立倫今天說，一直在做相關民調，最新民調是不同意罷免比同意的高了約20個百分點；至於每位立委情況不同，會針對不同狀況的國民黨立委做加強。

罷免議題延燒，如何因應民進黨將展開的政策宣講，朱立倫說，府院黨應聯手全力為大家拚民生，而不是一天到晚搞政治鬥爭，如果有這麼多時間，是不是能多跟在野黨溝通，將所有的政策推動得更順利。過程中只想搞鬥爭，不想好好協調溝通，只會造成民眾更大困擾。

朱立倫今天上午參加由國民黨新北市黨部舉辦的紀念國父孫中山逝世100週年健行植樹活動，他在會前受訪表示，黨內一直在做相關民調，最新民調顯示，不同意罷免比同意的高了約20個百分點，其實絕大多數民眾反對大罷免。

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朱立倫說，每位立委的個別情況不同，一定會針對不同狀況的立委做加強。

談到反廢死公投的議題，朱立倫表示，反廢死是多數民眾共同看法，國民黨堅持這立場，希望透過這次公投展現民意，相信在題目設計跟宣講過程，一定會讓大家非常清楚國民黨堅定的立場。（編輯：蘇志宗、林淑媛）1140309