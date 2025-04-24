朝野討論死刑不須一致決公投案無共識 送韓國瑜協商

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院朝野黨團今天協商死刑不須一致決公投案，歷經50分鐘左右的脣槍舌戰，無法達成共識，會議主席、國民黨立委吳宗憲在散會前說，本案移請立法院長韓國瑜召開黨團協商。

立法院會3月25日晚間表決通過國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。

朝野黨團今天協商（立法院司法及法制委員會）吳宗憲等人擬具公投提案主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」請公決案。

國民黨立委羅智強率先發言提及，判處死刑是否應一致決，這是重大刑事政策，且全民對於實質廢死或廢除死刑有高度疑慮等情況下，因此提出公投案。

台灣民眾黨立委張啓楷說明，憲法法庭做出實質廢死的判決後、民意沸騰，民眾黨贊成全民公投、有一個補救的機會，透過公投表達充分民意。

民進黨立委陳培瑜發言時，先抗議立法院會3月25日違法通過此公投提案，認為此提案是用反廢死來包裝反死刑一致決，欺騙社會大眾，因為台灣到現在沒有任何一刻實質廢除死刑，也很難認定這是重大政策。另外，公投案的題目與內容抵觸憲法法庭判決，最終很有可能變成一場無效公投。

民進黨立委林月琴談到，國民黨這件公投提案是來亂的，因為這不是為台灣建立更嚴謹的司法程序、弭平爭議，而是讓台灣社會支持廢死、反廢死這2群善良的人，發生爭執後，再把一切結果丟到執政黨身上。

張啓楷反駁並質疑民進黨何時這麼怕公投、為何選擇跟高民意對撞，呼籲民進黨不要反對。

國民黨立委王鴻薇指出，院會處裡這2項公投案時，是依照立法院議事規則，會議是否無效並非民進黨說了算，況且是否支持公投案可以各自論述，這也是法定的民主程序，現在卻說國民黨提公投案是來亂的，不曉得民進黨的民主素養在哪。

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朝野立委連番發言下，經過50分鐘的討論仍無法達成共識，吳宗憲宣布散會前表示，因仍待繼續溝通取得共識，後續依照立法院職權行使法相關規定，移請韓國瑜召開黨團協商。

憲法法庭去年9月判決，刑法故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形，如須合議庭一致決、三審要言詞辯論等。（編輯：林克倫、張若瑤）1140424