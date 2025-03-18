藍推反戒嚴反廢死公投 卓榮泰：不存在的議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北18日電）國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投。行政院長卓榮泰今天受訪說，這2個議題都是不存在的議題，在一個黑暗的房間找2隻不存在的黑貓，這是心中充滿焦慮與偏見，難道朱立倫累了，要把問題搞清楚。

朱立倫17日說，台灣民主必須受到保護，更大的民主就是全民公投，國民黨將提出反廢死、反戒嚴公投，就是希望全民站出來，表達意志，反對實質的廢死，以及要求總統與執政黨，不能逕行造成兵凶戰危與戒嚴的風險。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關回應。

卓榮泰表示，關於反廢死、反戒嚴公投其實是矛盾的，因為2個月前，政府才執行過一位死刑，因此死刑在國內是合法的、沒有廢死問題，這個議題不存在。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰說，關於戒嚴，國內各政黨中只有國民黨有戒嚴的經驗，也只有國民黨不知道戒嚴的痛苦，而且今天台灣沒有任何時空條件，也沒有可能在今天、往後有任何戒嚴的可能，因此這也是不存在的議題。

卓榮泰指出，哲學家說過，在一個黑暗的房間找2隻不存在的黑貓，這是心中充滿焦慮與偏見，希望國民黨不要推這樣的議題，不要在黑暗的房間找不存在的黑貓，要放下心中焦慮與偏見，希望朱立倫了解，「難道您累了嗎」，要把問題搞清楚。（編輯：蘇龍麒）1140318