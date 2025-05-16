週末多雲到晴上看36度 留意午後雷陣雨

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）國中教育會考17日、18日登場，交通部中央氣象署今天表示，這個週末天氣各地多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區留意局部短暫雷陣雨，防曬也要帶雨具。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，這個週末天氣和今天類似，各地大多是多雲到晴，但明天清晨至上午，中南部沿海會有零星短暫陣雨，至於花東、恆春半島，則是整天不定時零星短暫陣雨。

主要還是留意午後，他提醒，中部以北、宜蘭、花蓮、其他山區等地區，將會有局部短暫雷陣雨，特別是山區會有局部大雨發生的機率。

到了週日，由於鋒面接近台灣北部，黃恩鴻表示，整個東半部仍會有局部短暫陣雨，尤其清晨至上午，整個西半部沿海都可能出現零星短暫陣雨，白天多數仍為多雲到晴，午後各地局部短暫雷陣雨，北部、宜蘭、各山區等地區會有局部大雨發生的機率。

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溫度方面，黃恩鴻說，今天起一直到下週五（23日）沒有太大變化，高溫普遍落在攝氏31度到33度之間，大台北、中南部更高，甚至會到33度至35度，局部地區可能高達36度，「算是蠻熱的」，低溫普遍落在24度到27度。

另外，根據環境部空氣品質預報資訊，17日環境風場為偏南風，迎風面擴散條件轉佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：管中維）1140516