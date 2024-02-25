談228 陳儀深：處理委員會不應背負妥協出賣罪名

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）今年是228事件77週年，國史館長陳儀深應邀以錄影方式向大洛杉磯台僑團體演說，談台灣人在228事件的反抗行動；陳儀深認為，從當時的情勢、條件來看，處理委員會的談判交涉也是一種抵抗，不應背負妥協出賣的罪名。

大洛杉磯台僑團體紀念228活動，邀請陳儀深演講「台灣人在228事件中的兩條路線」，陳儀深預錄影片，並在洛杉磯時間2月24日下午播放。

陳儀深演講提到，洛杉磯台僑策劃活動的負責人本來要他講「反抗行動」，他則擴大為兩條路線「處理委員會vs.武裝抵抗」。

陳儀深表示，過去有關紀念228、台獨運動前輩，他們對於228事件的定調認為，處理委員會是妥協的、放水的，是一個以仕紳為主的、比較落伍的單位，而武裝路線是對的；也有人批評處理委員會的妥協出賣，對武裝路線不配合、壓抑。

陳儀深認為，要用什麼路線、定位什麼人時，必須很謹慎，不宜截然二分，因為有些人是處理委員會、也是武裝抵抗路線；此外，兩種路線中間還有一些很難分類的，例如，很多地方都有治安維持會，所以，以當時的台灣民間菁英而言，首先想到的是治安，就是不容許士兵拿槍在街上亂跑，但也不希望有流氓暴徒出去亂打外省人。

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陳儀深說，處理委員會也是一種反抗，並不是談判就是妥協，要看提出什麼要求、起心動念是什麼；有人研究說，處理委員會是中了當時行政長官陳儀的緩兵之計，另一個說法指出，武裝路線是為了爭取籌碼 爭取時間，讓處理委員會談判能夠有結果，但他認為，這恐怕是事後的見解，歷史常常是事後才需要去解釋，而發生的當下怎麼應付危局，只能按照資料、客觀檔案、口述史來討論。

陳儀深認為，從當時的情勢、條件來看，處理委員會的談判交涉也是一種抵抗，處委會成員事後大多成為被捕甚至被殺的對象，不應停留在過去戒嚴時期革命史觀所指、背負妥協出賣之類的罪名。（編輯：蘇志宗）1130225