加州台美人紀念228 首赴圖書館策展反思禁書令

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（中央社記者張欣瑜舊金山24日專電）228事件即將屆滿77週年，加州灣區台美人今年首度將紀念活動帶進主流社區，於公共圖書館佈展並擺放事件相關書籍，在美國圖書館遭逢嚴峻審查和禁令的今日，引起不少人共鳴。

走進加州東灣大城佛利蒙特市（Fremont）公共圖書館，映入眼簾的大紅春聯與一旁靜肅的228紀念展形成對比。為紀念228事件77週年，台美人社團於入口不遠處陳列台裔女作家楊小娜的「綠島」、蔡德本的「蕃薯仔哀歌」等以白色恐怖時期為背景的書籍，部分著作過往曾被視為「禁書」，展覽為期一個月。

台灣移民24日聚集現場，於展出最後一個週末向大眾發放象徵自由的百合花別針，北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿擔任主要策展人，一手撰寫228事件簡介和挑選對外展出書籍。自小便習慣經由閱讀瞭解台灣歷史的她，希望藉由展覽促進對話，她發現不少來自香港和中東的移民駐足許久，對歷史感同身受。

在台灣社會，228事件過去很長一段時間曾是個禁忌話題。每年到了228事件週年，旅居美國的台灣移民會以各種方式集體追思，陳文羿表示，這次首度嘗試將紀念儀式帶進美國主流社區，在美國圖書館面臨各項禁令之際，別具意義。

近年，美國圖書館淪為文化戰爭場域，許多涉及種族和同性戀的書籍遭下架，或是圖書館資金被刪減難以營運，尤以佛羅里達州情況最為嚴重。

1996年出生的陳文羿告訴中央社，在美國成長過程中看見許多長輩，像是1960、1970年代移居美國的台灣人都渴望能夠在圖書館尋找真相和答案，這次展覽不僅代表228追思走入公眾領域，也是對現今美國圖書館禁令的一種反思。

除了和圖書館合作之外，陳文羿也為這次展覽製作短影音，希望讓更多台美人第二代、甚至第三代，透過自己熟悉的方式瞭解祖父母或父母曾經歷的傷痕。（編輯：陳慧萍）1130225

北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿策畫228紀念展，一手撰寫228事件簡介和挑選對外展出書籍；自小便習慣經由閱讀瞭解台灣歷史的她，希望藉由展覽促進社會對話。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年2月25日