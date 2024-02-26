多倫多228和平紀念會 盼加拿大人了解台灣民主人權

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（中央社記者胡玉立多倫多25日專電）多倫多台灣社團聯誼會昨天舉辦228和平紀念會，除了紀念與謹記77年前台灣人權遭迫害的歷史教訓，主辦方也期許這場紀念活動可讓加拿大人了解台灣的民主自由人權價值。

紀念會在多倫多士嘉堡市政廳（Scarborough Civic Centre）舉行，活動開始前，多倫多台灣同鄉會年會結束之際，駐多倫多辦事處長陳錦玲代表總統蔡英文頒發褒揚令。前僑選立法委員林哲夫去年8月22日以90歲高齡辭世。褒揚令表彰這位「愛與非暴力運動」之父對台灣民主發展的貢獻，由林哲夫的遺孀郭哲欽接受。

228和平紀念會是多倫多台僑舉辦多年的重要儀式，往年多在教會舉行，氣氛莊嚴肅穆。今年首度改在士嘉堡市政廳舉行，搭配在市政大廳展出228歷史照片與文獻內容，希望讓加拿大人關注台灣228歷史、參與紀念，更加了解台灣。

活動司儀、多倫多台灣同鄉會副會長陳張帆說，在當前國際吹起「台灣風」的時候，「很多加拿大人可能會問，台灣為什麼會成為今天的民主燈塔？77年前發生導致上萬人死難的這起黑天鵝事件，啟發了一波民主運動，正是我們可以向加拿大人說故事、邀請他們參與228紀念活動，讓他們聽懂並一起思考台灣的自由民主人權價值」。

昨天的紀念會，安大略省議員白必勤（Aris Babikian）、省議員史密斯（David Smith）、台裔多倫多市議員陳伶俐（Lili Cheng）都到場參加。出席者還包括陳錦玲、多倫多僑教中心主任藍柏青、多倫多台灣社團聯誼會召集人胡品璿及多位僑領。

陳錦玲致詞表示，大家聚在一起悼念追思，感謝228受難者及其家屬的犧牲與奉獻，造就了台灣今天的民主成就。「我們是個尊重民主自由人權的國家，和加拿大一樣共享同樣的價值理念，我們也要與加拿大及世界各個民主國家一起攜手共同努力，讓我們的下一代繼續守護民主自由人權的理念。」

紀念活動包括為228死難者點燭、獻花、音樂演奏、詩歌朗誦等。（編輯：郭中翰）1130226

駐多倫多辦事處長陳錦玲（右）代表蔡英文總統頒發褒揚令，前僑選立法委員林哲夫教授去年8月辭世，褒揚令由林哲夫遺孀郭哲欽接受。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年2月26日

駐多倫多辦事處長陳錦玲24日在大多倫多228和平紀念會致詞，感念228受難者及其家屬的犧牲與奉獻，造就台灣今天的民主成就。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年2月26日