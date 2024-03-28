母語創作論壇登場 林淇瀁：珍惜台灣寶貴資產

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）台灣是多元族群社會，母語讓文化土壤更豐饒，「2024協作時代－母語創作論壇」今天登場，國藝會董事長林淇瀁（向陽）表示，母語是台灣文化寶貴資產，值得大家珍惜。

本次論壇由國家文化藝術基金會、國立台灣文學館共同主辦，以及與客家委員會、原住民族委員會合作辦理，今明兩天在國立台灣師範大學圖書館國際會議廳舉行。

國藝會董事長林淇瀁以「為台灣母語創作燃點與世界接軌的全新動能」為題演講，為大會揭開序幕。林淇瀁表示，過去母語語言發展深受威權時代的語言政策壓抑，然而「國家語言發展法」法案通過後，台灣各族群母語被提升為國家語言，這是對多元文化的尊重，也是讓各族群文化延續的重要政策。

林淇瀁表示，他在50年前開始創作時便決心用台語寫作，但當時沒有發表空間，於是就用現場朗讀的方式來發表他的詩，回顧這段漫長的歲月，台灣各族群的母語可說是在困苦中艱難地發展，所幸「國家語言發展法」通過，終於讓一個20歲年輕詩人的夢，在50年後的今日得以實現。

原民會教育文化處處長楊正斌致詞表示，台灣是由多個族群組成的國家，深具文化多樣性，保存各族群的語言，就是豐沃台灣文化的土壤。

客委會藝文傳播處處長廖美玲致詞表示，希望藉由翻轉客語的地位，使客語能被年輕世代接受且廣泛使用，讓客語擁有語言的平等地位，並作為知識學習的工具與世界接軌。

今天上午場次講座由國藝會董事黃美娥主持，廖美玲、原民會教育文化處副處長邱文隆以及台文館研究組組長林佩蓉，3人分別就3種國家語言政策的推動成果進行討論；下午則邀集不同領域的教師分享母語在教學現場的應用。

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而國藝會辦理國家文藝獎補助業務，也邀請學者專家分享對台灣生態現況及現象發展的觀察，以及補助資源對應母語創作的討論。

29日講座「語言與藝術創作實踐案例」場次，邀請到第一線創作者分享母語創作經驗，包含台語作家胡長松、原住民詩人卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端、客語創作歌手羅思容與米莎、阮劇團藝術總監汪兆謙、TAI身體劇場創辦人瓦旦．督喜等人，搖滾樂團「孩子王」更要將母語之美唱給觀眾聽。（編輯：張雅淨）1130328