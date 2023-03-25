時間行囊建築心特展 傅朝卿用台灣建築寫歷史

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「時間行囊建築心：傅朝卿教授著作、手稿與鏡頭中的建築世界」特展25日在台灣博物館南門館小白宮開展，成大建築系名譽教授傅朝卿出席，致詞歡迎前來觀展的來賓。中央社記者徐肇昌攝 112年3月25日

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）國立台灣博物館策畫「時間行囊建築心」特展今天開幕，展出建築學者傅朝卿研究台灣建築的手稿、講義及研究成果，以建築見證台灣史。

展覽於國立台灣博物館南門館小白宮展出，今天舉行開幕記者會，包括文化部常務次長李連權、國立台灣博物館館長洪世佑、財團法人成大建築文教基金會代表建築師陳柏森、成功大學藝術中心藝術長馬敏元、連江縣政府文化處長吳曉雲、台灣建築學會理事長曾光宗等建築界等人出席。

國立成功大學建築系名譽教授傅朝卿致詞時表示，這是一場非典型的展覽，建築師、歷史家與作家都曾經是他夢想的職業，卻因緣際會讓他成為一名建築教授，本著每天寫一點的精神，希望將累積的各類成果和大家分享。

李連權致詞時表示，傅朝卿著作已成為民眾認識建築作為文化記憶歷史的載體，其對於文資的守護更是不遺餘力，除常年帶領學生投入故鄉台南文化保存，近年則積極投入馬祖軍事據點再造，將理想與專長付諸行動，可說是「文資及建築的啟蒙者、實踐家、監督者、教育家」。

洪世佑致詞時表示，傅朝卿長期關注台灣近現代建築與文化遺產研究，參與眾多台灣文化資產保存修復與再利用實務，更將世界遺產與國際保存維護觀念等國際視野帶入台灣，期待籌備中的建築文化中心，有機會收錄傅朝卿的各類作品。

展覽「砌壘時空」、「史之雙翼」、「以文造牆」及「未竟之業」4大主題，「砌壘時空」展出傅朝卿歷來出版品的書稿；「史之雙翼」以「圖說西洋建築史」、「圖說台灣建築文化史－從十七世紀到二十一世紀的建築變遷」兩本重要著作為例，闡述寫作及出版的歷程。

「以文造牆」以書牆形式呈現傅朝卿100本作品及收錄其文章的期刊雜誌封面；「未竟之業」展示未曾出版或公開發表的手稿、打字稿與攝影作品。

「時間行囊建築心：傅朝卿教授著作、手稿與鏡頭中的建築世界」，即日起至4月16日於國立台灣博物館南門館小白宮展出。（編輯：陳政偉）1120325