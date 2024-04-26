十四張劉家北台墾拓史 文化局尋根走讀前世今生

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）劉氏家族在清代是開發新店大坪林的主要族群，新店十四張歷史建築園區27日啟用，新北市文化局指出，希望帶大家追溯祖先，瞭解姓氏源流、先民開墾的過程，認識家鄉的歷史。

文化局表示，新北傳統工藝暨新店十四張城市記憶特展，將於27日開幕；每個月將展示新北市登錄的傳統工藝藝師作品，並宣告十四張歷史建築園區開放啟用。

新北市文史學會專案執行長夏聖禮告訴中央社記者，十四張的開發史可追溯到清朝乾隆年間，因靠近新店溪渡口，逐漸形成「店仔街」的街市。在水陸交通興盛的年代，十四張是早期墾民進出大坪林的門戶。

夏聖禮說，清代起劉氏家族投入開發山林、農耕、畜產、及政治與工商發展。劉家人才輩出，熱心地方公益，家族1860年代至日治時期，在台灣的政經、文化、教育、水利、宗教，具有歷史意義與關鍵角色。

中華啟文堂劉氏宗親會長劉啟群表示，18世紀末，原在七張莊開墾的劉氏家族劉秉盛，逐步往十四張拓展，成為主要開墾大戶，並留劉氏家廟（啟文堂）、利記公厝、三落厝等百年古厝。

劉啟群告訴中央社記者，劉氏家族列入「台灣列紳傳」的人物，是當年追隨台灣巡撫劉銘傳的劉廷玉是劉秉盛之後裔，就是在利記公厝大家族生長。第一位台灣本土培養的理學博士劉盛烈的祖先，也是十四張的劉家人。

夏聖禮說，劉廷玉在劉氏遷台後，在台灣史及中國近代史中嶄露頭角，扮演劉氏家族興起的關鍵人物，更參與過退敵成功的清法戰爭。

國家圖書館的「台灣記憶」網站描述劉廷玉，在1884年法軍入犯北台灣時招募鄉勇，駐守在基隆暖暖等地，防止法軍犯台，保衛鄉里得以安寧。後來，劉廷玉在新店屈尺設置撫墾局，勸導原住民改除殺人頭的習俗，教育部落兒童簡易語文，從此原漢能在屈尺、烏來、新店間以物易貨。

依據夏聖禮的田野調查，劉氏家族開設私塾、教育子弟、投入宗教。現新店大豐國小、台北市木柵指南宮、斯馨祠土地公廟、南強與開明高職，都與劉氏家族經營有關。

大豐國小網站校史提到，民國前13年4月創景尾公學校大坪林分校（大豐國小前身）時，就是暫以劉氏宗祠「啟文堂」為教室。

除1750年自福建泉州府安溪縣移民來台灣十四張的劉氏家族，其他各姓氏家族，也開支散葉在台灣各地，各有不同成就。

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新北市立圖書館館長王錦華表示，劉氏家廟中的交趾陶、泥塑及彩繪，是有名的匠師陳天乞、許連成的作品，相當有藝術價值。擁有200多年歷史的土地公廟「斯馨祠」，仍保存乾隆44年（1779年）的建廟捐獻碑。

他說，十四張承載豐富的家族歷史，新店文史館即日起至9月推出系列「十四張尋根」之旅，盼透過耆老講古、走讀、展覽、及新書發表，帶大家瞭解自己的姓氏源流、先民篳路藍縷的開墾，從十四張的前世今生，認識家鄉的歷史。（編輯：林恕暉）1130426