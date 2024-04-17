極端氣候突發性大雨提早 翁章梁：提早防汛整備

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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣沿海地勢低窪，汛期常有積淹水，且因極端氣候，近年突發性大雨有提早發生情形，縣長翁章梁今天至東石鄉、布袋鎮視察抽水站工程施作，提前整備各項防汛工作因應。

翁章梁視察時表示，因應梅雨季，需留意強降雨，對鄉親生命財產將產生威脅，更需要特別謹慎面對，提前整備各項防汛工作。

近幾年來嘉義縣逐漸提升抗水能量，翁章梁說，中央補助經費，針對過去常淹水區域，計劃性的解決淹水問題，補強各項基礎建設，因此目前抗水能量逐漸增加，但面對極端氣候，無法保證絕對不會淹水，更需透過移動式抽水站、抽水機等應變措施，需在汛期前定期檢測，確保各項工具能正常運作。

翁章梁指出，嘉義縣也導入現代科技，設置許多監測器，即時監控易淹水區域，水利處及各公所防災人員將持續掌握豪雨動態，隨時警戒完成所有防汛整備工作，盡可能降低災害造成損失。

水利處表示，東石鄉港墘排水改善及興建抽水站治理工程已於去年12月完工，預期能大幅改善東石鄉洲仔村內淹水問題。布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程預計今年7月8日完成。

水利處指出，因應汛期各項防汛工作，目前共有245組淹水感知器設置於各鄉鎮社區，屆時可即時回傳淹水情形，228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握抽水機位置及運作情形；另可透過嘉義縣智慧防汛網，了解轄內抽水站運轉情況及大型滯洪池的水位訊號等。（編輯：黃世雅）1130417