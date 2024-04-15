台積電設廠 嘉縣各界期待台37線延伸南科

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）台積電3月宣布在嘉義科學園區設先進封裝廠，未來半導體晶片將送至嘉科進行封裝測試，嘉縣各界期待高鐵下方的台37線，可延伸至新營甚至連接南科、橋科，串聯西部科技廊帶。

民進黨立委蔡易餘今天接受中央社記者訪問說，未來橋科、南科先進製程製造的半導體晶片需到嘉義封裝，而橋科、南科有S廊帶串聯，目前嘉科旁台37線只能開到嘉義鹿草，未延伸至台南。

所以，近日向交通部爭取，要串聯3個科學園區交通，評估讓高鐵下方的台37線扮演重要角色，從鹿草鄉延伸到台南市新營區，甚至未來再延伸到南科，從嘉義開始讓南台灣成為半導體專區。

蔡易餘說，嘉義高鐵站的旅客運載範圍，北從雲林的口湖、水林、北港，南至台南的新營、鹽水、下營、柳營等溪北地區，但台37線往北到雲林的車道已通車多年，往台南卻只到嘉義鹿草，未來若能延伸到新營區，也可方便溪北地區民眾往返高鐵站。

嘉義縣長翁章梁說，公路局管轄的台37線從高鐵下方鹿草再延伸至新營一事，交通部請縣府列入總體評估。他已指示建設處著手總體交通建設盤整與規劃。

鹿草鄉長嚴珮瑜指出，科學園區將帶來的人口成長和運輸需求，必須完善交通網絡，期盼透過中央資源挹注，帶動地方經濟發展。（編輯：郭諭儒）1130415