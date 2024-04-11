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阿里山受鎮宮玄天上帝誕辰 神蛾祝壽翁章梁贈匾

2024/4/11 17:22（4/11 17:36 更新）
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嘉義縣阿里山受鎮宮玄天上帝11日誕辰，被信眾稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾與往年一樣飛來祝壽，停留在神像上，廟方表示，今年是7隻比較少，最多時20幾隻，這種情況已持續40年以上。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月11日
嘉義縣阿里山受鎮宮玄天上帝11日誕辰，被信眾稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾與往年一樣飛來祝壽，停留在神像上，廟方表示，今年是7隻比較少，最多時20幾隻，這種情況已持續40年以上。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）玄天上帝今天誕辰，被信眾稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾與往年一樣飛入阿里山受鎮宮祝壽，嘉義縣長翁章梁特來贈匾「玄極受鎮」，並邀全國遊客上阿里山共賞奇景。

阿里山受鎮宮主任委員黃國欽告訴中央社記者，每年農曆3月3日都有神蛾飛來向玄天上帝祝壽，今年是7隻比較少，最多時20幾隻，神蛾會停留10幾天才飛走，這種情況已持續40年以上。

翁章梁在玄天上帝誕辰這天，特別上山贈「玄極受鎮」匾與受鎮宮，他說非常光榮可以用縣長的身分來此贈匾；另外，枯球籮紋蛾每年此時都會來廟裡停留在神明身上，屢試不爽，是難得一見的，邀全國民眾一起到阿里山看奇景。

嘉義縣文化觀光局指出，神蛾就是「枯球籮紋蛾」，牠的招牌是翅膀有宛如貓頭鷹眼睛的金色大眼紋，展翅起來約成人手掌的大小，顏色跟神衣上的刺繡相近，就像是依附在神像上的一面金牌。

文觀局表示，受鎮宮玄天上帝的起源自昭和二年（1927年），在阿里山林業工作者為求平安，而從南投松柏嶺受天宮求來玄天上帝香火，以保佑工作順利，因玄天上帝神蹟靈驗，信奉者也愈來愈多。

但此時正值日本皇民化時期，日本當局不准台灣人建廟祀神，至民國37年才由阿里山工人發起建廟，後又於82年重建廟宇與後殿。受鎮宮海拔位在2210公尺，可以稱得上是全台最高祭祀玄天上帝廟宇。（編輯：黃世雅）1130411

玄天上帝11日誕辰，被信徒稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾，每年此時都會飛來嘉義縣阿里山受鎮宮祝壽，並依附在神像上10多天，牠的招牌是翅膀有宛如貓頭鷹眼睛的金色大眼紋，展翅起來約成人手掌大小。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月11日
玄天上帝11日誕辰，被信徒稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾，每年此時都會飛來嘉義縣阿里山受鎮宮祝壽，並依附在神像上10多天，牠的招牌是翅膀有宛如貓頭鷹眼睛的金色大眼紋，展翅起來約成人手掌大小。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月11日
嘉義縣長翁章梁（左）11日致贈「玄極受鎮」匾額給阿里山受鎮宮，由阿里山受鎮宮主委黃國欽（中）代表接受，民進黨立委陳冠廷（右）也到場參與。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月11日
嘉義縣長翁章梁（左）11日致贈「玄極受鎮」匾額給阿里山受鎮宮，由阿里山受鎮宮主委黃國欽（中）代表接受，民進黨立委陳冠廷（右）也到場參與。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月11日
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