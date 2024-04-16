更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉縣推動幼兒健康照護 18鄉鎮剩義竹缺專責醫師

2024/4/16 14:48（4/16 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣衛生局推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供幼兒健康檢查、發展評估、預防接種及醫療居家訪視等。縣長翁章梁（右）16日出席記者會，呼籲家長讓3歲以下幼兒接受專責醫師的長期照顧。中央社記者蔡智明攝 113年4月16日
嘉義縣衛生局推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供幼兒健康檢查、發展評估、預防接種及醫療居家訪視等。縣長翁章梁（右）16日出席記者會，呼籲家長讓3歲以下幼兒接受專責醫師的長期照顧。中央社記者蔡智明攝 113年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣去年起執行「幼兒專責醫師制度計畫」，除義竹鄉已在17個鄉鎮市分別設置1至3處合作醫療機構，衛生局說，正積極輔導義竹醫療機構招聘符合資格醫師，讓縣內更多孩子獲得照護。

衛生局今天在太保市衛生局召開記者會指出，嘉義縣醫療資源缺乏，仍努力執行0至3歲中央照護政策，目前僅剩義竹鄉找不到幼兒專責醫師。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，醫療資源豐富的縣市要落實「幼兒專責醫師制度計畫」相對容易，嘉義縣很多偏遠鄉鎮，要找到一個醫師都不容易。

趙紋華說，現在已與24家合約院所共35名專責醫師合作，提供幼兒健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢、衛生教育、預防接種及醫療居家訪視。

縣長翁章梁表示，112年開始推行幼兒專責醫師制度計畫，迄今提供縣內1517名幼兒照護。呼籲家長，讓3歲以下幼兒接受專責醫師的長期照顧，可自行選擇合約院所，無需支出額外費用，只要攜帶健保卡、幼兒健康手冊至院所填寫「幼兒專責醫師制度計畫」同意書即可加入。

相關資訊可至嘉義縣衛生局網站查詢，或電洽各鄉鎮市衛生所。（編輯：黃世雅）1130416

嘉義縣衛生局112年起執行中央政策「幼兒專責醫師制度計畫」，目前已在17個鄉鎮市分別設置1至3處合作醫療機構。圖為太保市衛生所小兒專科醫師看診情形。中央社記者蔡智明攝 113年4月16日
嘉義縣衛生局112年起執行中央政策「幼兒專責醫師制度計畫」，目前已在17個鄉鎮市分別設置1至3處合作醫療機構。圖為太保市衛生所小兒專科醫師看診情形。中央社記者蔡智明攝 113年4月16日
#趙紋華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18