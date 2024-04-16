嘉縣推動幼兒健康照護 18鄉鎮剩義竹缺專責醫師

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣去年起執行「幼兒專責醫師制度計畫」，除義竹鄉已在17個鄉鎮市分別設置1至3處合作醫療機構，衛生局說，正積極輔導義竹醫療機構招聘符合資格醫師，讓縣內更多孩子獲得照護。

衛生局今天在太保市衛生局召開記者會指出，嘉義縣醫療資源缺乏，仍努力執行0至3歲中央照護政策，目前僅剩義竹鄉找不到幼兒專責醫師。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，醫療資源豐富的縣市要落實「幼兒專責醫師制度計畫」相對容易，嘉義縣很多偏遠鄉鎮，要找到一個醫師都不容易。

趙紋華說，現在已與24家合約院所共35名專責醫師合作，提供幼兒健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢、衛生教育、預防接種及醫療居家訪視。

縣長翁章梁表示，112年開始推行幼兒專責醫師制度計畫，迄今提供縣內1517名幼兒照護。呼籲家長，讓3歲以下幼兒接受專責醫師的長期照顧，可自行選擇合約院所，無需支出額外費用，只要攜帶健保卡、幼兒健康手冊至院所填寫「幼兒專責醫師制度計畫」同意書即可加入。

相關資訊可至嘉義縣衛生局網站查詢，或電洽各鄉鎮市衛生所。（編輯：黃世雅）1130416