嘉縣府拍攝鄒族形象影片 讓更多人認識原民文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣推廣嘉義原住民文化，近日製作一部專屬鄒族的形象影片，以電影拍攝手法記錄鄒族神話、文化、技藝與精神，讓更多人認識鄒族文化，全片將在4月1日發布。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，鄒族人口數不到7000人，居住地以嘉義縣阿里山鄉為主，部落區分成北四村的來吉、樂野、達邦（含達邦社及特富野社）、里佳村。南三村則包含有山美、新美及茶山村，另有因莫拉克風災住家受創而遷居至番路鄉的「逐鹿部落」。

縣長翁章梁表示，鄒族主要的傳統祭典有miapo（小米播種祭）、homeyaya（小米收穫祭）與mayasvi（戰祭），這些傳統習俗至今仍保留，是嘉義縣最珍貴的人文寶藏，因此縣府用影像紀錄讓更多人認識鄒族文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文觀局指出，影片已製作完成，今天先釋出影片劇照供民眾賞析，有茶山部落的天神取火、山美部落護溪護魚的態度、長老的祈福、鄒族原本一度失傳的雙管鼻笛、來吉部落的石雕工藝、鞣皮技藝，以及傳統鄒族女性務農的角色。

文觀局說，鄒族形象影片將在4月1日正式播送，邀請民眾當天上午11時準時鎖定嘉義縣文化觀光局、慢遊嘉義臉書粉絲專頁，收看完整影片。（編輯：陳政偉）1130327