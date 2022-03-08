中國對俄烏戰事立場 從偏俄逐漸轉向中立

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（中央社台北8日電）俄烏戰爭進入第13天，中國由最初為俄羅斯的安全擔憂辯護，到近日表示願意與國際社會一起進行斡旋。外媒分析，這反映了中國政府的說法開始出現變化，中國不想與俄羅斯走得太近。

中國在俄烏戰爭中一直被指較偏俄，早在2月4日北京冬奧開幕前，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面後，兩國發表聯合聲明，呼籲北大西洋公約組織（NATO）應停止擴張，並宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。

2月19日，中國國務委員兼外交部長王毅更表示，「俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視」。

2月21日蒲亭承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍進入這兩區，揭開俄烏戰爭的序幕。2月22日王毅和美國國務卿布林肯通話，指「任何國家的合理安全關切都應得到尊重」，並附和俄方指烏克蘭危機的遠因是俄方反對北約東擴。

25日王毅再度強調，中國主張尊重保障各國主權及領土完整，烏克蘭也不例外；他並附和俄羅斯反對北約東擴的立場，也表明不贊成安理會制裁和出兵干涉。

不過，近日中國近日對俄烏戰爭的說法似乎有所轉變。王毅7日說，中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意「在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋」。

王毅並指，當務之急是避免人道主義危機，鼓勵俄烏雙方舉行和談，「要談出停火、談出止戰、談出和平」。

紐約時報中文網今天分析，在俄羅斯入侵烏克蘭前和入侵後不久，北京好像對俄方的安全要求表示同情，還嘲笑西方發出的戰爭警告。

但近日中國已試圖漸漸向疏遠俄羅斯的方向移動，包括中國緩和了評論局勢的語氣，對平民傷亡表達關注。「中國正在把自己裝扮成一個不偏不倚的國家，呼籲和平談判，呼籲盡快停止戰爭」。

分析指出，中國官員已調整了他們希望西方聽從俄羅斯安全要求的呼籲，轉為強調「各國的合理安全關切都應當得到重視」。雖然中國至今的語言仍然模糊，但也試圖為自己尋找一個潛在調解人的位置。

不過，分析引述俄羅斯基輔外交政策研究機構烏克蘭棱鏡（Ukrainian Prism）的分析師格拉西姆楚克（Sergiy Gerasymchuk）表示，「中國疏遠俄羅斯的努力為時已晚」。

格拉西姆楚克表示，中國許多決策者開始把國家之間的關係看得非黑即白，如果不是中國的盟友，便是美國的盟友。中國想先看看誰在這場戰爭中獲勝，然後尋求與勝者改善關係；中國仍想保持某種中立，但已徹底失敗了。

隨著反對中國的輿論在許多國家愈趨強硬，習近平已在煞費思量為中國辯護，抵禦在他看來是對中國崛起的威脅，尤其是來自美國。

分析強調，中國和習近平仍處於進退兩難的局面，俄羅斯的入侵顯然出乎北京的意料，中國官員在回應及撤離中國公民撤離都措手不及。在習近平希望在中共20大破天荒獲得中共中央總書記第3個任期之際，俄烏戰爭有損他的政治家形象。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110308